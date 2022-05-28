Erdemli'de 2 bin öğrenciye deneme sınavı yapıldı

Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı öncesi 2 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavı yapıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, açıklamasında, gençleri yarına hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi, sınava gireceklere başarı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de sınavın yaklaştığını hatırlatarak, "Burada bize destek veren belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.

5 okulda yapılan deneme sınavına 2 bin öğrenci katıldı.