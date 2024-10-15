Erdemli'de Antik Kentte 29. Dönem Kazı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erdemli'de Antik Kentte 29. Dönem Kazı Tamamlandı

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 29. dönem kazı çalışmaları sona erdi, 5 bin eser restorasyondan geçti.

15.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 29. dönem arkeolojik çalışmalar tamamlandı.

Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütüldü.

Bizans ile Roma dönemlerine ait nekropol, tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu antik kentte bu yıl, kazı deposunda muhafaza edilen eserlerin restorasyonlarına yoğunlaşıldı.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Hatice Asena Kızılarslanoğlu başkanlığındaki 16 kişilik ekip, eserlerin tanım, tasnif, çizim, fotoğraflama ve restorasyon işlemlerini gerçekleştirdi.

Eserler arasında mezar hediyeleri de var

Kızılarslanoğlu, gazetecilere, arkeolojik çalışmalarda 29. dönemi geride bıraktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadarki tüm kazılarda ortaya çıkardığımız 5 binden fazla eseri, restorasyonlarını tamamladıktan sonra Mersin Arkeoloji Müzesi'ne kazandırdık. Eserler arasında amforalar, testiler, kandiller, günlük kullanım kapları, tabaklar, sikkeler, çeşitli takılar, süs eşyaları, unguentarium (gözyaşı şişesi), cam eserler ve mezar hediyeleri var. Son 4 yılda da 880 eserin teslimini gerçekleştirdik."

Farklı uzmanlıkları olan kalabalık bir ekiple hareket ettiklerini dile getiren Kızılarslanoğlu, katkılarından dolayı paydaş kurumlara teşekkür etti.

Kızılarslanoğlu, gelecek sezona ilişkin, "Kazılardan çıkan eserlerin tesliminde sayı daha da artacak. Depomuzda restorasyon çalışması yapılmayı bekleyen pişmiş toprak eserler var. Bunların da restorasyonu tamamlandıktan sonra müzeye teslimi yapılacak ve ziyaretçiler için yerlerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Arkeoloji, Erdemli, mersin, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erdemli'de Antik Kentte 29. Dönem Kazı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
18:11 Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu
18:03 Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı
17:16 Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı
17:12 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama
17:01 Ünlü sunucu Esra Erol’a ölüm tehdidi Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi
16:55 İspanya’da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti İspanya'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
16:51 Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor 40 yıllık birikimi bir gecede gitti Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti
16:49 Beşiktaş’ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor
16:38 Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 13:03:14. #1.13#
SON DAKİKA: Erdemli'de Antik Kentte 29. Dönem Kazı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.