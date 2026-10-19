Erkan Özdilek 50 yılı aşan üretiminden 7 eseri AKM'de 30 Ekim'e kadar sergiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erkan Özdilek 50 yılı aşan üretiminden 7 eseri AKM'de 30 Ekim'e kadar sergiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Erkan Özdilek'in Zamanın Katmanları adlı kişisel sergisi 30 Ekim'e kadar AKM'de görülebilecek. Sergide Özdilek'in 50 yılı aşan sanat yolculuğunda ürettiği 7 büyük boyutlu eseri yer alıyor; bu eserlerden üçü kasımda COP31 Antalya 2026 BM İklim Zirvesi'nde sergilenecek.

Sanatçı Erkan Özdilek'in Zamanın Katmanları adlı kişisel sergisi 30 Ekim'e kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide sanatçının 50 yılı aşan sanat yolculuğunda farklı zamanlarda ürettiği 7 büyük boyutlu eseri görülebiliyor.

Özdilek altın, gümüş ve petrol gibi malzemeleri yoğun biçimde kullandığı eserlerinde maddi dünyanın bitmeyen hırsları ile insanın değeri arasındaki çelişkiyi sorguluyor. Savaş ve barış karşıtlığı, bu süreçlerde yok olan insan ve insanlığı eksenine alan yapıtlarında ortak çığlığın izini sürüyor. Her şeye rağmen insan kalabilmenin değerini ortaya koyuyor.

Serginin küratörlüğünü Berna Demirhan üstlendi.

Erkan Özdilek

Sanatçı Erkan Özdilek, 1959'da Kayseri'de doğdu. 1982'de Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu bitirdi. Aynı yıl Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü'nü aldı. 1988'de Marmara Üniversitesi, Grafik Bölümü'nde araştırma görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde master ve doktora yaptı.

Salzburg Akademisi'ne burslu kabul edilen sanatçı, Viyana'da Avusturya hükümet bursu ile 5 ay boyunca projeler üretti.

Özdilek, 1994-1996 yıllarında Alman hükümeti bursu ile Düsseldorf ve Berlin'de projeler gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden emekli olan sanatçı, Maltepe Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Sanatçının üç eseri, kasımda gerçekleştirilecek COP31 Antalya 2026 BM İklim Zirvesi'nde sergilenecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatEtkinlikAntalyaKültürSanatYaşamCOP31AKMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron’dan gösterilere yasak sinyali Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
15:49
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
15:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri Yarın açıklanacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri! Yarın açıklanacak
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 16:08:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Erkan Özdilek 50 yılı aşan üretiminden 7 eseri AKM'de 30 Ekim'e kadar sergiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei