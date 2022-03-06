"Erkek işi" diyenlere inat mermercilikte aranan kadın usta oldu - Son Dakika
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"Erkek işi" diyenlere inat mermercilikte aranan kadın usta oldu

06.03.2022 11:06
"Erkek işi" diyenlere inat mermercilikte aranan kadın usta oldu

Düzce'de, "erkek işi" olarak görülen mermerciliğe 20 yıl önce adım atarak kendisini bu alanda geliştiren 47 yaşındaki Yaşariye Yıldız, adeta ekmeğini taştan çıkarıyor.

Düzce'de, "erkek işi" olarak görülen mermerciliğe 20 yıl önce adım atarak kendisini bu alanda geliştiren 47 yaşındaki Yaşariye Yıldız, adeta ekmeğini taştan çıkarıyor.

Yığılca ilçesinde yaşayan, 2 çocuğu ve bir torunu bulunan Yıldız, 4 sene önce eşiyle ayrıldıktan sonra 20 yıl birlikte işlettikleri mermer atölyesinin başına geçti.

Eğitimlerin ardından mermer işleme ustalığı belgesi alarak kendi işinin patronu olan Yıldız, ağır işçiliği nedeniyle genellikle erkekler tarafından yapılan mermer işinde büyük azimle başarı sağladı.

Mermerin kullanıldığı alanlarla ilgili işin bütün aşamalarını kendisi yapan Yıldız, aranan kadın usta oldu.

"Yapamam diye bir şey yok"

Yaşariye Yıldız, AA muhabirine, işini severek yaptığını ve ne kadar ağır işçilik olsa da yorgunluk hissetmediğini söyledi.

İlk başlarda kadın mermer ustasını karşısında gören müşterilerinin şaşkınlık yaşadığını dile getiren Yıldız, yaptığı işleri gördüklerinde ise kendisini takdir ettiklerini kaydetti.

Yıldız, atölyede yanındaki çalışanıyla her türlü kullanım alanı için mermere şekil verdiğini anlatarak, müşterilerden gelen taleplere göre çalıştıklarını ifade etti.

Yaptığı işlerle ilgili müşterilerden olumlu geri dönüşler aldığını, bunun da bütün yorgunluğunu aldığını aktaran Yıldız, "İşe erkek gözüyle başlıyoruz, en son kadın gözüyle bitiriyoruz. Yaptığımız işleri güzel yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Yıldız, mermerciliğin "erkek işi" olduğu algısını güç de olsa kırmayı başardığına işaret ederek, "Sektörde kadın usta algısını insanlara zor oturtturdum. Müşteri geliyor, 'Usta' dediğinde beni gördüğünde gidiyordu. Kadın bu işi yapamaz, diyorlardı. Ancak 'kadının yaptığı iş güzel' olur dedirtmeye başladım ve o algıyı kırdım." diye konuştu.

İşiyle ilgili farklı şehirlere giderek araştırmalar yaptığını ve bu işle uğraşan kadınları da gözlemlediğini belirten Yıldız, "Yapamam diye bir şey yok. Benim için işin ağırı, pisi yok. Bunun her kadın için böyle olması lazım." ifadelerini kullandı.

Yıldız, işinde kendini geliştirmek için eğitimlere katılarak ustalık belgesi aldığını, imkanlar el verdiğince çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Erkek işi' diyenlere inat mermercilikte aranan kadın usta oldu - Son Dakika


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