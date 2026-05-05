AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' kapsamında sosyal psikoloji profesörü Erol Güngör anıldı.

AK Kütüphane'de düzenlenen anma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve çok sayıda partili katıldı. Yayman, Erol Güngör'ün çok önemli bir aydın olduğunu belirterek, önemli eserlere imza attığını kaydetti. Yayman, "Erol Güngör'ü ben henüz üniversiteye başladığım zamanlarda, 'İslam'ın Bugünkü Meseleleri' kitabını almak suretiyle tanıdım. Onun çok önemli ve değerli eserlere imza attığını biliyoruz. Kendisini çok erken yaşta kaybettik. Henüz 45 yaşında hayatının baharında belki de en büyük eserini daha yazamadan kaybettiğimiz çok büyük bir aydın. Bir siyasi partide ilk defa Erol Güngör'ün düşünce, fikir ve mirası bugün mütalaa edilecek" diye konuştu.

'KÜLTÜRE, SANATA İHTİYACIMIZ VAR'

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın faaliyetlerine değinen Yayman, "Kurulduğumuz günden itibaren Türkiye'nin düşünce, fikir hayatında ne varsa bunları konuşmak, kültürü kimliğimiz olarak görmek esasıyla bu meselelere yaklaşıyoruz. Siyaseti uzun uzun konuşuyoruz ama kültüre, sanata, okumaya, irfana ihtiyacımız var" dedi.