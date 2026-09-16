Ersoy, depremde hasar gören Kahramanmaraş Kalesi\'ni yeniden açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem sonrası bölgeye sabah gelip öğlen Ankara'ya dönen birilerini işaret ederek, "Felaket tellallığı yapıp, '10-15 yıldan önce buralar düzelemez' derken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz ilk andan itibaren insanımızın hayatını yeniden normale döndürmek, bu yaralara merhem olmak için 11 ilde bütün imkanlarını seferber etti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde yürütülen çalışmalar tamamlandı. Şehrin ortak hafızasında önemli bir yere sahip Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kalede incelemelerde bulundu.

"3 yılda şehirler inşa ettik"

İnceleme sonrası konuşma yapan Bakan Ersoy, deprem bölgesinin 10-15 yıldan önce düzelmeyeceği söylemlerini hatırlatarak, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Canımızdan canları ahirete uğurladık. Hayat adeta enkaz altında kaldı. Ancak bölgeye sabah gelip öğlen Ankara'ya dönen birileri felaket tellallığı yapıp 10-15 yıldan önce buralar düzelemez derken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz ilk andan itibaren insanımızın hayatını yeniden normale döndürmek, bu acılara ve yaralara merhem olmak için 11 ilde bütün imkanlarını seferber etti. Ben Malatya'da, diğer bakan arkadaşlarımız yine Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği şehirlerde aylarca vatandaşlarımızla omuz omuza verdik. Sizlerin sabrından, ferasetinden güç alıp çalışmalarımızı yürüttük. 3 yılda şehirler inşa ettik. Bu süreçte biz bakanlık olarak insanımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken bir yandan da yine Türk milletinin asli sahibi olduğu kültür varlıklarımızı korumanın ve hasarlarını gidermenin adımlarını attık" dedi.

"Restorasyon yalnızca yıkılanı yeniden yapmak değildir"

Kahramanmaraş Kalesi'ni ayağa kaldırdıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Tamamen yıkılan, çok ağır hasar gören yüzlerce tarihi yapıyı özgün mimarisini koruyarak yeniden inşa ettik, taş taş söküp yeniden birleştirdik, onardık ve nihayetinde yeniden halkımızın kullanımına açtık. Kahramanmaraş Kalesi'ni ayağa kaldırıp korumakla beraber onu şehrimizin kültür ve turizm hayatına çok daha güçlü şekilde fayda sunacak bir donanıma da kavuşturmuş olduk. Şunun altını özellikle çizmek isterim; kültürel mirasın korunması, geçmişe duyduğumuz saygının olduğu kadar geleceğe karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Bizim için restorasyon yalnızca yıkılanı yeniden yapmak değildir. Bilinsin ki Türkiye Yüzyılı'nı yalnızca yeni eserler inşa ederek değil; geçmişimizi böyle yürekten sahiplenerek, bize emanet edilen tarihi ve kültürel mirası koruyarak, ihya ederek ve gelecek nesillere aktararak inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "Kahramanmaraş'ımızın istiklal ruhu kalenin surlarında yankılanmış, Kahramanmaraş'ımızın kararlılığı bu kalenin tarihine de şehrimizin hafızasına da bir daha silinmemek üzere kazınmıştır. Biz bugün böylesine büyük bir mirası, devletimizin ve sizlerin büyük desteği ile yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler kurdele kesimi sonrası Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ni yeniden ziyarete açtı.