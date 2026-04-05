Ertokuş Gazi Medresesi: Tarihin İncisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Atabey ilçesindeki medrese, Selçuklu döneminden günümüze önemli bir kültürel mirastır.

Isparta'nın Atabey ilçesinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde Selçuklu uç kumandanı Ertokuş Gazi tarafından yaklaşık 8 asır önce yaptırılan medrese, kültürel miras olarak varlığını sürdürüyor.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan süreçte önemli bir eğitim merkezi olarak kullanılan Ertokuş Medresesi, tarihi kimliği korunarak ziyarete açık tutuluyor.

Isparta Tarih Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bekir Manav, gazetecilere, medresenin Isparta'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu, yapının Selçuklu döneminden günümüze ulaşan nadir eserler arasında yer aldığını söyledi.

Medresenin, kitabesine göre 1224'te inşa edildiğini belirten Manav, "Bu yapı, Ertokuş Gazi tarafından Sultan Alaaddin Keykubat döneminde yaptırılmış. Isparta'da Selçuklu dönemine ait ayakta kalan en önemli eserlerden biri. Kent merkezinde Selçuklu'ya ait bir yapının bulunmaması nedeniyle Atabey'deki bu medrese ayrı bir öneme sahip." dedi.

Medresenin tarih boyunca eğitim merkezi olarak işlev gördüğünü vurgulayan Manav, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli devlet adamları ile ilmiye sınıfına mensup kişilerin burada yetiştiğini dile getirdi.

Medresede yalnızca dini eğitim verilmediğine dikkati çeken Manav, şunları kaydetti:

"Bu medreselerde geometri, cebir ve fizik gibi farklı bilim dallarında da eğitim veriliyordu. Öğrenciler belirli bir sistemle seçilerek kabul ediliyor, mezun olanlar kadı, müderris ya da devlet kademelerinde önemli görevler üstleniyordu. Bu yapı, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü niteliği taşıyor. Amacımız, yeni nesillere tarihi ve kültürel değerleri aktarmak ve Ertokuş Gazi'yi tanıtmak."

Tarihi medrese, mimarisi ve köklü geçmişiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Selçuklu, Isparta, Atabey, Kültür, Bilim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
06:17
23:42
23:15
22:06
21:40
21:38
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:48:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.