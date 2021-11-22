Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki 'Saygı Nöbeti'ni pür dikkat izliyorlar - Son Dakika

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Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki 'Saygı Nöbeti'ni pür dikkat izliyorlar

Türbeye gelen ziyaretçilere gönüllü olarak Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan Çetin İkiz,

" Hafta sonu daha yoğun oluyor ve binlerce kişi ziyarete geliyor"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden ailesiyle Ertuğrulgazi Türbesi ziyaret gelen İbrahim Yıldız;

"Rabbim nasip etti çoluk çocuğumuzla ailemizle birlikte dedemizi,atamızı ziyarete geldik"

BİLECİK - Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan alp kıyafetli askerler tarafından tutulan 'Saygı Nöbeti' devir teslimi ziyaretçiler tarafından pür dikkat seyrediliyor.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretlere geçtiğimiz haziran ayında yeniden açılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığının katkılarıyla Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığından 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 askerin görev alıyor. Alp kıyafetlerinin dikkati çektiği, ziyaretçilerin ilgi odağı olan nöbetler, sabah 09.00'da başlayıp 19.00'a kadar her saat başında değişimle yapılıyor.

"Hafta sonu daha yoğun oluyor ve binlerce kişi ziyarete geliyor"

Türbeye gelen ziyaretçilere gönüllü olarak Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan Çetin İkiz, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri sonrası türbeye ziyaretçi akını olduğunu anlatarak, "Yaklaşık 5 yıldır pandemi öncesine kadar Ertuğrulgazi Türbesi cumartesi, pazar da dahil olmak üzere hafta içi her gün ziyarete açık. Hafta sonu daha yoğun oluyor ve binlerce kişi ziyarete geliyor. Dedemizin yaşadığı noktası Kuyulu Mescid olarak geçer ve burada kendi kabri vardır. Eşi Halime Hatun ninemizin, oğlu Savcı Bey dedemizin kabirleri vardır. Diğer kabirlerimizin yüzde 85'i temsilidir.

"Rabbim nasip etti çoluk çocuğumuzla ailemizle birlikte dedemizi,atamızı ziyarete geldik"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden ailesiyle Ertuğrulgazi Türbesi ziyaret gelen İbrahim Yıldız, "Malumunuz pandemi sürecinde türbeler kapalıydı. Uzun süredir gelemiyorduk. Rabbim nasip etti çoluk çocuğumuzla ailemizle birlikte dedemizi, atamızı ziyarete geldik" dedi.

Eskişehir'den gelen Savaş Tekin ise, "Ailemle birlikte pandemiyle türbelerin kapalı olmasından dolayısıyla ziyaretler gecikti. Buraya kadar gelmişken duamızı ettik" dedi.