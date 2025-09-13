Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri'% 100 Kişiye Pilav İkramı - Son Dakika
Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri'% 100 Kişiye Pilav İkramı

13.09.2025 20:39
Söğüt'te düzenlenen Yörük Şenlikleri'nde 100 bin kişiye şifalı pilav dağıtılacak.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 744 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri Söğüt ilçesinde buluşturuyor.

Gelenek doğrultusunda düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Söğüt'te yapılıyor. İlçeye bağlı Küre köyünde, şenlikler kapsamında yarın dağıtılacak "şifalı pilavın" hazırlanmasına başlandı.

Son 33 yıldır Dursun Fakıh Türbesi'nin bulunduğu Küre köyünde pişirilen pilav için yaklaşık 4 ton bulgur, 2,5 ton et, 500 kilogram nohut ve 1,5 ton yağ kullanılıyor. Dualarla pişirilen pilavın 100 binden fazla kişiye dağıtılması planlanıyor.

"Yaklaşık 150-160 kazan pilav pişirecek"

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, AA muhabirine, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde şifalı pilav adıyla pişirilip dağıtılan pilavın, 1992 yılında kurulan Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde hazırlandığını söyledi.

Köy imamının duasıyla pilavı pişirmeye başladıklarını belirten Seylan, yaklaşık 4 ton bulgur, 2,5 ton civarında et, 500 kilogram nohut ve 1,5 ton civarında yağı karıştırıp pilava çevirdiklerini, hayır sever vatandaşlar tarafından da küçükbaş hayvan bağışının yapıldığını anlattı.

Seylan, sabah saatlerine kadar köy kadınlarının pişen etleri ayrıştırdığını ifade ederek, "Yaklaşık 150-160 kazan pilav pişirecek. Bu da 100 bin kişinin üzerinde insana yetecek pilav demek. Söğüt başta olmak üzere Dursun Fakıh Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Ertuğrul Gazi dedemizi anmaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Gönüllü olarak pilav pişirmede görev alan Temel Arslan da şenliklerde kadın ve erkek olmak üzere yaklaşık 60 kişinin gönüllü olarak görev yaptığını söyledi.

Kaynak: AA

