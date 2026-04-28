Erzincan Belediyesi\'nden "Sağlıklı Yaşam" söyleşisi

Erzincan Belediyesi tarafından, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında "Sağlıklı Yaşam" konulu söyleşi programı düzenlendi.

Beslenme ve Diyetetik alanında gerçekleştirilen programda, dengeli ve doğru beslenme alışkanlıklarının önemi, günlük yaşamda uygulanabilecek sağlıklı beslenme önerileri ile yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Söyleşide ayrıca sağlıklı yaşamın yalnızca beslenmeyle sınırlı olmadığına dikkat çekilerek, düzenli fiziksel aktivite ve bilinçli yaşam tarzı alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplum sağlığını desteklemeye yönelik bu tür bilgilendirici etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN