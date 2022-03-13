Erzincan'da 30 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Erzincan'da, 30 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi törenle anıldı.

Erzincan Belediyesince, 13 Mart 1992'de meydana gelen depremin 30. yılı dolayısıyla Terzibaba Mezarlığı'ndaki deprem şehitliğinde anma töreni düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile vatandaşların katıldığı anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Makas, törende yaptığı konuşmada, 1992'de kentin çok büyük bir acı yaşadığını ve 653 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Depremde yaklaşık 3 bin 850 kişinin yaralandığını ve 6 bin 700'e yakın binanın yıkıldığını anlatan Makas, "Bu, Erzincan ölçeğindeki bir vilayette, vilayetin tamamen yerle bir olması demek. Depremler hem yıkıma hem ölüme sebep oluyor ama tek başına deprem değil tedbirsizlikler aslında bizleri bu acılara gark ediyor. Erzincan'ı buradan alıp başka bir yere götürme imkan ve ihtimalimiz yok." diye konuştu.

Afet bilincinin artırılması ve afetlere hazırlıklı hale gelinmesi için çalışmaların yapıldığını aktaran Makas, şehirde kentsel dönüşüm projelerinin yürütüldüğünü, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bilinçlendirme ve afetlerle ilgili eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Aksun ise depremde hayatlarını kaybedenleri rahmetle aldıklarını ifade etti.

Erzincan'ın deprem kuşağı üzerinde olduğuna dikkati çeken Aksun, "Aynı kuşağa bir iki kez denk gelecek şekilde bu depremler tekrarlanıyor. Can kayıplarının olmaması için, depremlere hazırlıklı olabilmemiz için, yapılan inşaatların depreme dayanıklı olabilmesi için Erzincan o gün bir karar aldı. Daha sonra devletimizin kanunlaştırdığı deprem ve imar yönetmeliği ile daha da dayanıklı binaların oluşması için bir emek ortaya konuldu." şeklinde konuştu.

Kentte 1992 depremi sonrası binaların yüzde 50'ye yakınının yenilendiğini diğer kısmının da raporlaştırılarak ilgili bakanlığa bildirildiğini aktaran Aksun, şöyle devam etti:

"Deprem olmayacak alanlara koşma yerine, yaşadığımız alanda depreme dayanıklı binaların yapılması ve depremle iç içe yaşayabilmemizi bir gereklilik olarak artık algıladık. Erzincan depreme hazırlıklı. Sadece yenilenmesi gereken binalar yenilendiğinde, Erzincan artık deprem kuşağı üzerinde olmasına rağmen yönetmeliğine dikkat ederek yaptığımız için can kaybı hiç olmayacak umudunu taşıyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Makas ve beraberindekiler, deprem şehitliğine çelenk, depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarlarına da karanfil bıraktı.