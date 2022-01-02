Erzurum ile Erzincan'da kar yağışı nedeniyle 94 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum ve Erzincan'da kar ve yüksek yerlerdeki tipi nedeniyle 94 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir etkili olan aralıklı kar yağışı sebebiyle Erzurum'da kapanan çok sayıda kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinin gece boyunca devam eden çalışmalarıyla yolların açıldığı kentte halen 8 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını rotatif ve iş makineleri ile sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan- Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı ve yer yer buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nde sabah saatlerinde etkisini artıran kar ve buzlanma yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar ilerleyemeyip yolda kaldı.

Bu nedenle trafik polisleri, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü yolda tır, çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

Karayolları ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü kara yolunda geçişine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar tesislerde depolama yapıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Erzincan-Sivas kara yolunun ağır tonajlı araçlara kontrollü olarak açıldığı bildirildi.

Öte yandan kentte merkezde 18 köy yolu olmak üzere ilçelerden Çayırlı'da 6, Tercan'da 2, Kemah'ta 28, Kemaliye'de 2, Refahiye'de 30 olmak üzere 86 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.