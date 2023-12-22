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Erzincan'da Öğrencilere Vitamin Bahçesi Projesi

Erzincan'da Kavakyolu İlkokulu'nda meyve ve kırtasiye malzemelerinin olduğu Vitamin Bahçesi standıyla öğrenciler, sağlıklı yaşam, arkadaşına saygı duyma, hak, paylaşma ve güven duygusu gibi değerleri öğreniyor.

Erzincan\'da Öğrencilere Vitamin Bahçesi Projesi
22.12.2023 - 11:45,  Güncelleme: 11:46
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Erzincan'da, kent merkezindeki Kavakyolu İlkokulu'nda meyve ve kırtasiye malzemelerinin olduğu "Vitamin Bahçesi" standıyla öğrenciler, sağlıklı yaşam, arkadaşına saygı duyma, hak, paylaşma ve güven duygusu gibi değerleri öğreniyor.

"Vitamin Bahçesi Projesi" kapsamında Kavakyolu İlkokulu'nda 2017'de meyve ve kırtasiye malzemelerinin olduğu stant kuruldu. Standa her gün öğretmen, veli ve hayırseverlerce alınan meyveler bırakılıyor.

Teneffüs ziliyle öğrenciler, okulun girişindeki standın önünde sıraya giriyor. Sırası gelen öğrenci istediği meyveyi alıyor. Öğrenciler meyvelerini yıkayarak tüketiyor, meyvesini isterse arkadaşıyla paylaşıyor.

Kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu stantta öğrenciler ihtiyacı olan ürünleri alıp kullanabiliyor. "Vitamin Bahçesi" standıyla öğrenciler, sağlıklı yaşam, arkadaşına saygı duyma, hak, paylaşma ve güven duygusu gibi değerleri öğreniyor.

Okul Müdürü Oğuz Kürşat Onay, AA muhabirine, 6 yıl önce hazırlanan projenin son 2 yılda hareketlendiğini, öğrencilere çeşitli kazanımlar sağlandığını söyledi.

Her sabah okula gelen öğrencilerin, kahvaltı yapsın ya da yapmasın istediği herhangi bir meyveyi alabildiğini anlatan Onay, "Özellikle öğrencilerimize meyveleri stantta ikram ediyoruz çünkü öğrenciler sıraya girme, hakkı olanı alma, arkadaşına saygı duyma, paylaşma gibi ekstra kazanımlar elde etmiş oluyor." dedi.

Öğrencilerin günlük bir meyve alma hakkının bulunduğunu anlatan Onay, şöyle devam etti:

"Bir mandalina bir arkadaşı alıyor,bir havucu bir arkadaşı alıyor, sonra onu dışarıda paylaşıyorlar; paylaşma duygusunu da öğrenmiş oluyorlar. Bizim için önemli olan burada onların sağlıklı beslenmelerinin yanında erdem ve ahlak kavramlarını da oturtturmaları. Çünkü burada sıraya giriyorlar, birbirlerinin hakkına dikkat ediyorlar, fazladan almamayı ve hakkına riayet etmeyi öğreniyorlar."

Stantta kırtasiye malzemelerinin de bulunduğunu ifade eden Onay, "Standımızda öğrencilerimize defter, kağıt, kalem, kalemtıraş, silgi gibi kırtasiye malzemelerini de bulunduruyoruz. Öğrencimiz buradan istediği, ihtiyacı olan malzemeyi alabiliyor. Orada da öğrenciye temel bir güven duygusu veriyoruz. Yani herhangi bir şeyi, bu okulda kapalı kapılar, kilitli dolaplar ardında saklamadığımızı onlara gösteriyoruz ve bu güvenimiz de hiç boşa çıkmadı." diye konuştu.

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Elif Sena Keskin ise okul müdürü, öğretmen ve emeği geçenlere teşekkür ederek "Müdürümüz her gün bizim için meyveler alıyor getiriyor. Her gün bir hakkımız var ve yiyoruz. Yıkanacak meyvelerimizi yıkıyoruz." dedi.

Emir Asaf Demir de evde sevmediği meyveyi okulda arkadaşlarıyla yediğini söyledi.

Meyve kabuklarını çöpe attıklarını anlatan Demir, "Meyveleri bazen arkadaşlarımızla paylaşarak yiyoruz, burada başka bir tat oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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