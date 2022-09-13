Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

13.09.2022 20:38
Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

Erzincan'da, valilik organizesinde, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 4 tır insani yardım malzemesi selden etkilenen Pakistan'a gönderildi.

Erzincan'da, valilik organizesinde, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 4 tır insani yardım malzemesi selden etkilenen Pakistan'a gönderildi.

Vali Mehmet Makas'ın katılımıyla, valilik binası önünde düzenlenen programda, sel felaketinden etkilenen Pakistan için toplanan 5 bin koli gıda ve 400 hijyen seti ekiplerce tırlara yüklendi.

Törende konuşan Vali Makas, Pakistan'ın büyük bir felaket yaşadığını, Erzincanlıların da buna sessiz kalmadığını söyledi.

Pakistan'ın belki çağın en büyük sel felaketini yaşadığını ve ülkenin yaklaşık üçte birinin sular altında kaldığını hatırlatan Makas, şunları kaydetti:

"Erzincanlı canını ortaya koydu ve şu an 4 tırla beraber 5 bin paket topladı. 5 bin gıda paketini can Erzincanlı kendi rızkından, kazancından artırarak Pakistan'a yolluyor. Pakistan için ne yapsak azdır. Biz de can Erzincan ile ne kadar gurur duysak azdır."

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise yardımlarda katkısı olan tüm Erzincanlıları yürekten kutladığını belirtti.

Yapılan duanın ardından yardım tırları Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Pakistan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'dan Pakistan'daki sel bölgesine 4 yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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