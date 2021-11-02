Erzincan İl Göç İdaresi, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü, "Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare Toplantısı" düzenledi.

Bakır Evi Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından geçici koruma kapsamındaki sığınmacıların hak ve yükümlülükleri, doğru bilinen yanlışlar, uluslararası koruma ve ikamet hakkında bilgilendirme yapılarak muhtarların görüş ve talepleri değerlendirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan videoların izletildiği muhtarlarla, sosyal uyumda yaşanan sıkıntılar ve çözümleri üzerine toplantı yapıldı.

Vali Yardımcısı Hüyesin Remzi Konak, toplantıda yaptığı konuşmada, göç konusu ile ilgili muhtarların bilgilendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Muhtarların idari sistemdeki öneminden bahseden Konak, "Muhtarlar, uç beyi olarak da nitelendiriliyor. Gerçekten sosyal hayata uyum, devletin aldığı bir kararı sosyal hayata uygulamak noktasında her şeyin eli ayağı muhtarlar. Sizlerin sayesinde gerçekten vatandaş-devlet adaptasyonu daha rahat sağlanıyor. Bu konuyla alakalı hepinize tüm muhtarlar nezdinde teşekkür ediyorum." dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok da muhtarlarla göçü ve sosyal uyumu konuşmak istediklerini belirterek, "Bazı sorunları sizlerle istişare etmek istiyoruz. Toplantımızda sosyal uyum, doğru bilinen yanlışlar soru cevap şeklinde toplantımızı yapacağız sonuçlandıracağız." diye konuştu.