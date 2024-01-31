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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çay ocağına kitaplık yaptırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çay ocağına kitaplık yaptırdı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çay ocağına kitaplık yaptırdı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bir çay ocağını ziyaret ederek dostça sohbetlerin yapıldığı ortamdan etkilendi ve buraya kitaplık kazandırdı. Aydoğdu, ayrıca çay ocağında düzenli sohbet toplantıları yapacaklarını ve nisan ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediklerini belirtti.

31.01.2024 15:53
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bir ziyaretinde oyun oynanmaması ve dostça sohbetlerin yapılması nedeniyle etkilendiği çay ocağına kitaplık yaptırdı.

Daha önce ziyaret ettiği bir çay ocağındaki müşterilerin genellikle eski dostlardan oluştuğunu öğrenen Vali Aydoğdu, buradaki sıcak sohbet ortamından etkilendi.

Dostça sohbetlerin yapıldığı çay ocağına kitaplık kazandıran Aydoğdu, Yavuz Selim Mahalle'sindeki işletmeye gidip "kitap köşesi"nin açılışını yaptı.

Ziyarette Aydoğdu'ya, sobada pişirilen patates ile yöreye ait tescilli Erzincan kesme kadayıfı ikram edildi.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, çay ocağında oyun oynanmamasının ve dostça sohbetler yapılmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Müşterilerin de uzun yıllardır dost olan kişilerden oluştuğunu ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"'Bu masada oturan arkadaşlar en az 10 yıllık dost' dediler. Hakikaten burası maneviyatı yüksek bir mekandı, imamımız da buradaydı. Burada bir aile ortamı var. Burası bize yeni bir ufuk açtı. Biz inşallah buna benzer mekanlarda ayda bir sohbet toplantısı yapacağız. Konu belirleyeceğiz, üniversitemizden profesörler, doçentler, müftümüzü getireceğiz ya da arkadaşlarımız bir anket yapacak, 'Bu ay burada neyin sohbetini yapalım' diye, o konuğumuzu duyuracağız. Ben dahil olmak üzere arkadaşlarımızla birlikte geleceğiz, arkadaşımızı dinleyip ona sorular soracağız. Buraları aynı zamanda bir ilim yuvasına dönüştürmek için gayret sarf edeceğiz."

Bazı meslek gruplarında çalıştırılacak eleman bulunamadığını belirten Aydoğdu, "Biz diş teknisyeni, ekskavatör operatörü bulamıyoruz. Gelsin yarın başlatalım. Elektrik teknikeri, kaynakçı, lokantada çırak bulamıyoruz. Eğer böyle giderse, siz de bunu tarihe bir not düşün, 5 yıl sonra tıraş olacak berber bulamayacaksınız. Beraber, birlikte üretim yapmak zorundayız, Erzincan üretim yapmak zorunda. Üretimin olmadığı yerde mutluluk olmaz. İnsan bir yerde mutlu ve huzurluysa oradan göç etmez." dedi.

Vali Aydoğdu, nisan ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir deneme yapacaklarını dile getirerek, " Şanlıurfa'da 30 bin kişi aynı anda kitap okuma yapmış, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Şimdiden duyan duymayanlara söylesin. 'Erzincan'da biz bunu 50 bin kişiyle yapacağız, Guinness Rekorlar Kitabı'nı altüst edeceğiz' dedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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