Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti - Son Dakika

Hayatını Kur'an-ı Kerim hizmetiyle geçiren Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşa bağlı rahatsızlığı bulunan Kavukçu, bugün Erzincan'daki evinde vefat etti.

Ömrünü Kur'an hizmetiyle geçiren hattat ve ressam Kavukçu'nun cenazesi, yarın Terzibaba Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır da sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

Rafet Kavukçu

Erzincan'da 1929 yılında dünyaya gelen, 1956 yılında Bediüzzaman Said Nursi ve onun Risale-i Nur eserleriyle tanışan Kavukçu, yeteneği dolayısıyla resim çalışmaları yaptı.

İstanbul'daki hattatlarla irtibat kurarak hattat Hamit Aytaç'tan 6 yıl hat dersi ve 1971 yılında iki dalda icazet alan Kavukçu, Hafız Osman tertipli Osmanlı imlasıyla yazılan ve tevafuklu diye bilinen bir hat ile Kur'an-ı Kerim yazdı.

Birçok hat ve tezhip çalışması olan Kavukçu'nun eserlerinin yer aldığı en son sergisi, 15 Ekim 2021'de Erzincan'da açmıştı.