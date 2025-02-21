Erzurum Burma Bileziği Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzurum Burma Bileziği Coğrafi İşaret Aldı

Erzurum Burma Bileziği, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı.

21.02.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Burma Bileziği artık coğrafi işaretli

ERZURUM - Köklü bir geçmişe sahip olan Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği, artık coğrafi işaretli oldu.

Türkiye'nin en fazla coğrafi işaret tesciline sahip 3'üncü kenti olan Erzurum'da, Erzurum Burma Bileziği için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 26.12.2022 tarihinde halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri grubunda mahreç işareti alınması için coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Türk Patent ve Marka Kurumu yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu; Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği'ne coğrafi işaret onayı verdi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ın katılımıyla söz konusu ürünün coğrafi işaretli belgesi teslim edildi.

ETSO Toplantı Salonu'nda yapılan programda birer konuşma yapan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak; Erzurum'un sahip olduğu kadim tarih, gelenek ve kültürüyle Türkiye açısında özellikle turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdiler.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un coğrafi işaretli ürün açısından gün geçtikçe zenginleştiğini vurgulayarak "Ürünlerin tescilini almak yetmiyor. Endüstriye, ekonomiye dönüştürmediğimiz sürece çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Bize düşen Erzurum'un iş dünyası olarak artık bu tescil almış ürünlerimizin tamamını orijinalini bozmadan endüstriyel katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızın devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

Erzurum Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak ve altın imalatı ustası Zülküf Uçan, burma bileziğin Erzurum'a özgü bir el sanatı olduğuna dikkat çektiler. Yapılan konuşmaların ardından Erzurum Burma Bileziği'ne ait Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaret belgesi TÜRKPATENT Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın'a verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Erzurum, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Burma Bileziği Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:42:47. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Burma Bileziği Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.