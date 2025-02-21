Erzurum Burma Bileziği Coğrafi İşaret Aldı

Kültür Sanat

Erzurum Burma Bileziği artık coğrafi işaretli

ERZURUM - Köklü bir geçmişe sahip olan Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği, artık coğrafi işaretli oldu.

Türkiye'nin en fazla coğrafi işaret tesciline sahip 3'üncü kenti olan Erzurum'da, Erzurum Burma Bileziği için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 26.12.2022 tarihinde halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri grubunda mahreç işareti alınması için coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Türk Patent ve Marka Kurumu yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu; Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği'ne coğrafi işaret onayı verdi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ın katılımıyla söz konusu ürünün coğrafi işaretli belgesi teslim edildi.

ETSO Toplantı Salonu'nda yapılan programda birer konuşma yapan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak; Erzurum'un sahip olduğu kadim tarih, gelenek ve kültürüyle Türkiye açısında özellikle turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdiler.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un coğrafi işaretli ürün açısından gün geçtikçe zenginleştiğini vurgulayarak "Ürünlerin tescilini almak yetmiyor. Endüstriye, ekonomiye dönüştürmediğimiz sürece çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Bize düşen Erzurum'un iş dünyası olarak artık bu tescil almış ürünlerimizin tamamını orijinalini bozmadan endüstriyel katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızın devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

Erzurum Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak ve altın imalatı ustası Zülküf Uçan, burma bileziğin Erzurum'a özgü bir el sanatı olduğuna dikkat çektiler. Yapılan konuşmaların ardından Erzurum Burma Bileziği'ne ait Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaret belgesi TÜRKPATENT Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın'a verildi.