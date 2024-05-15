Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı\'na bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına açıklama yaptı

Kültür Sanat

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazın yayınevi ve yazarların davet edilmediği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın kapılarının, 17 Mayıs Cuma günü kitap dostları ve ziyaretçilere açılacağı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kitap fuarının 26 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlayacağı ve organizasyona birbirinden değerli yayınevleri ile yazarların da katılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 5 kez düzenlediğimiz kitap fuarlarında olduğu gibi Türkiye'nin en önemli kitap fuarlarından birisi haline gelen Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'mıza tüm yayınevleri ve yazarlar davet edilmiştir. Kamuoyunda bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği şeklindeki haberler ve paylaşımlara asla itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, bu özel ve anlamlı etkinliğin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz."