Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına açıklama yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına açıklama yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı\'na bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına açıklama yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, fuarın 17 Mayıs Cuma günü kitap dostları ve ziyaretçilere açılacağı ve birçok yayınevi ile yazarın da organizasyona katılacağı belirtildi. Haberlerin ve paylaşımların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, etkinliğin tüm vatandaşlara hayırlı olması temenni edildi.

15.05.2024 13:56
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazın yayınevi ve yazarların davet edilmediği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın kapılarının, 17 Mayıs Cuma günü kitap dostları ve ziyaretçilere açılacağı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kitap fuarının 26 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlayacağı ve organizasyona birbirinden değerli yayınevleri ile yazarların da katılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 5 kez düzenlediğimiz kitap fuarlarında olduğu gibi Türkiye'nin en önemli kitap fuarlarından birisi haline gelen Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'mıza tüm yayınevleri ve yazarlar davet edilmiştir. Kamuoyunda bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği şeklindeki haberler ve paylaşımlara asla itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, bu özel ve anlamlı etkinliğin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına açıklama yaptı - Son Dakika
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