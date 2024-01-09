Erzurum'da 1001 Hatim fotoğraf sergisi açıldı

ERZURUM - Erzurum'da bu yıl ilk kez düzenlenen "1001 Hatim Fotoğraf Sergisi" ile geçmişten günümüze 1001 Hatim geleneği fotoğraflarla anlatıldı.

Erzurum'da açılan "1001 Hatim Fotoğraf Sergisi" ile geçmişten günümüze 1001 Hatim geleneğinin asırlık hikayesi fotoğraflarla anlatıldı. Erzurum Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 33 fotoğrafın bulunduğu "1001 Hatim Fotoğraf Sergisi", tarihi Çifte Minareli Medrese'de Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla açıldı.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen "1001 Hatim Fotoğraf Sergisi"nin açılışında konuşan İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, serginin Kur'an'a sevdalı bir şehrin asırlık hikayesi olduğunu söyledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise bu kadim geleneği her alanda yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her yıl İl Müftülüğü'müz çeşitli programlarla geleneğimizi halkımızla buluşturuyor. Bu sene de yapılan programların yanı sıra bir fotoğraf sergisiyle bunu yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 1500'lü yıllarından beri Pir Ali Baba'nın başlattığı bu gelenek devam ediyor. Önümüzdeki cuma inşallah 1001 Hatim geleneği tamamlanacak. 15 Aralık'ta başlamıştı, 12 Ocak'ta bitmiş olacak. Geçen sene 64 bin hatim okunmuş ve duası yapılmıştı, bu sene inşallah daha fazla okunur. Onun duasını hep birlikte gerçekleştiririz. Bu güzel geleneği başlatan Pir Ali Baba'ya rahmetler olsun. Geçmişten bugüne kadar emek veren herkese Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Bugünkü fotoğraf sergisi hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

1001 Hatim programları dolayısıyla Erzurum'da bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin de, "Erzurum, geleneğini her alanda özel bir şekilde yaşatıyor. Kur'ani geleneği hep birlikte sahipleniyor. Rabbim muvaffak olmayı nasip eylesin." dedi.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de fotoğraflarının sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat ise "2009 yılından beri Ayazpaşa Camisi'nde devam eden geleneği fotoğrafladım. Sergide 33 fotoğraf var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile sergi ziyarete açıldı. 1001 Hatim Fotoğraf Sergisi 08-13 Ocak 2024 tarihleri arasında gezilebilecek.