 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da 1001 Hatim Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da 1001 Hatim Fotoğraf Sergisi Açıldı

Erzurum'da bu yıl ilk kez düzenlenen '1001 Hatim Fotoğraf Sergisi' ile geçmişten günümüze 1001 Hatim geleneği fotoğraflarla anlatıldı. Sergi, Erzurum Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından düzenlendi ve tarihi Çifte Minareli Medrese'de açıldı.

Erzurum\'da 1001 Hatim Fotoğraf Sergisi Açıldı
09.01.2024 - 11:50,  Güncelleme: 12:11
Abone Ol

Erzurum'da 1001 Hatim fotoğraf sergisi açıldı

ERZURUM - Erzurum'da bu yıl ilk kez düzenlenen "1001 Hatim Fotoğraf Sergisi" ile geçmişten günümüze 1001 Hatim geleneği fotoğraflarla anlatıldı.

Erzurum'da açılan "1001 Hatim Fotoğraf Sergisi" ile geçmişten günümüze 1001 Hatim geleneğinin asırlık hikayesi fotoğraflarla anlatıldı. Erzurum Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 33 fotoğrafın bulunduğu "1001 Hatim Fotoğraf Sergisi", tarihi Çifte Minareli Medrese'de Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla açıldı.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen "1001 Hatim Fotoğraf Sergisi"nin açılışında konuşan İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, serginin Kur'an'a sevdalı bir şehrin asırlık hikayesi olduğunu söyledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise bu kadim geleneği her alanda yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her yıl İl Müftülüğü'müz çeşitli programlarla geleneğimizi halkımızla buluşturuyor. Bu sene de yapılan programların yanı sıra bir fotoğraf sergisiyle bunu yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 1500'lü yıllarından beri Pir Ali Baba'nın başlattığı bu gelenek devam ediyor. Önümüzdeki cuma inşallah 1001 Hatim geleneği tamamlanacak. 15 Aralık'ta başlamıştı, 12 Ocak'ta bitmiş olacak. Geçen sene 64 bin hatim okunmuş ve duası yapılmıştı, bu sene inşallah daha fazla okunur. Onun duasını hep birlikte gerçekleştiririz. Bu güzel geleneği başlatan Pir Ali Baba'ya rahmetler olsun. Geçmişten bugüne kadar emek veren herkese Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Bugünkü fotoğraf sergisi hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

1001 Hatim programları dolayısıyla Erzurum'da bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin de, "Erzurum, geleneğini her alanda özel bir şekilde yaşatıyor. Kur'ani geleneği hep birlikte sahipleniyor. Rabbim muvaffak olmayı nasip eylesin." dedi.

Tarihi Çifte Minareli Medrese'de fotoğraflarının sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat ise "2009 yılından beri Ayazpaşa Camisi'nde devam eden geleneği fotoğrafladım. Sergide 33 fotoğraf var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile sergi ziyarete açıldı. 1001 Hatim Fotoğraf Sergisi 08-13 Ocak 2024 tarihleri arasında gezilebilecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çifte Minareli Medrese, Erzurum Valiliği, Erzurum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da 1001 Hatim Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:25:46. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 1001 Hatim Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement