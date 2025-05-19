Erzurum'da 19 Mayıs Coşkusu Kutlandı

Erzurum'da 19 Mayıs coşkusu

ERZURUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erzurum'da da coşkuyla kutlandı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, gençler ve çocuklar tarafından sergilenen halk oyunları, askeri bando konseri, mehter takımı konseri, eskrim ve cimnastik gösterileri büyük beğeni topladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Havuzbaşı Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile iki genç tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törene, Vali Vekili Ahmet Özdemir, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, protokol üyeleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gençler ve çocuklar tarafından hazırlanan halk oyunları, eskrim ve jimnastik gösterileri sunuldu. Gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlenirken, programda 9. Kolordu Bandosu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı konser verdi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda farklı spor branşlarından gençler hem gösteri yaptı hem de gönüllerince eğlendi.