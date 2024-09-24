Erzurum'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzurum'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Erzurum'da düzenlenen 'Ahilik Kültürü Haftası' programında, esnaf ve sanatkârların geleneklerini yaşatmanın önemi vurgulanırken, bu yıl yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilen kişilere ödüller verildi.

24.09.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Ahilik Haftası kutlandı

ERZURUM - Erzurum'da "Ahilik Kültürü Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Yakutiye Kent Meydanı'ndan yapılan programa Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda mehteran takımının gösterisi sonrası konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, "Buradaki amacımız Ahilik geleneğinin ve onun mimarı olan Ahi Evran Veli 'nin bilinirliğini arttırmak ve bu önemli kültürü gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü bir milletin bekası, kültürünü doğru yansıtmasına yaşamasına ve gelecek nesillere bir miras olarak başarıyla aktarabilmesine bağlıdır. Türk İslam medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan Ahilik Anadolu'daki varlığı bin yıla dayanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini göstermiş olan Milletimizin harcını oluşturan kurumlardan birisidir. Ahilik toplumumuzun tarihi hafızasında ve yaşam biçiminde unutulmaz izler bırakmıştır. Bizi biz yapan, söz konusu değerlerin başında gelen Ahilik kültürü ve geleneği; İslamiyet ile Türk örf ve adetlerini kaynaştıran kıymetli bir düşüncedir. Şunu belirtmek istiyorum ki işini sağlam, düzgün yapan, zamanını iyi kullanan, vaktinde nerede ne yapması gerektiğini iyi bilen ve kendisine tevdi edilen imkanları iyi kullanan insanlar yani işini severek yapan kişiler Ahilik kültürünü bizzat ve fiilen yaşayanlardır. Bu kadar gurur verici bir geçmişe sahip olan esnaf teşkilatımız bugün ülkemizin karşılaştığı sorunları aşmada topluma örnek olmaktadır olmak zorundadır. Bugünkü büyük şirketlerimizin hemen hikayesi küçük bir dükkandan, atölyeden başlar. Ülkemizin gelişmesinin, büyümesinin, hedeflerine doğru adım adım yol almasının kökleri esnaf çalışkanlığına ve ahlakına uzanır. Bu nedenle esnafımız Bugünümüzün ve yarınımızın da manevi teminatıdır. Malumunuz her geçen gün artan fiyatlar, kamuoyunda rahatsızlık doğuruyor. Sorumluluk yönü zayıf olan tacirlerin, davranışları, kalıcı ekonomik yüklere neden oluyor. Bu Ahilik ruhuna sahip çıkmanın önemi bir kere daha görülüyor. Amacımız Ahilik felsefesini yılda bir hafta kutlanan Bir gelenek olmaktan öte ticari ve sosyal hayatımıza yerleştirmektir. Ahilik Haftası'nın bizler de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ın veliyi ve tüm ahileri rahmet ve minnetle anıyor, esnaf ve sanatkarlarımıza, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum." dedi.

Programda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de birer konuşma yaptı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit Erzurum'da da birçok ahi bulunduğunu hatırlatarak, Ahilik teşkilatının asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olduğunu vurguladı. Konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şed kuşatma töreni yapıldı. Erzurum'da bu yıl 75 yaşındaki Demirci Ustası Zekai Kaplan yılın ahisi, Mahmut Aykut yılın kalfası ve Ertuğrul Şükrüoğlu yılın çırağı seçildi.

Kaynak: İHA

Ahilik Kültürü Haftası, Yerel Haberler, Ahilik Haftası, Kültür Sanat, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
17:43 Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 18:57:49. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement