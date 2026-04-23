Erzurum\'da Hava Durumu ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Çığ uyarısı yapan uzmanlar, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

Meteoroloji uzmanları kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunarak, şöyle dediler "Bölgemiz genelinde sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70, yükseklerde 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - ERZURUM