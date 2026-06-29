Erzurum'da Koruyucu Aile Farkındalık Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Koruyucu Aile Farkındalık Sergisi Açıldı

Erzurum\'da Koruyucu Aile Farkındalık Sergisi Açıldı
29.06.2026 22:51
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30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde Erzurum'da sergi açıldı, farkındalık artırıldı.

Erzurum'da, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında üniversite öğrencilerinin hazırladığı "Koruyucu Aile Farkındalık Sergisi" açıldı.

Erzurum Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi işbirliğinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 50 eser yer aldı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal'ın küratörlüğünde hazırlanan sergiyi gezen davetliler eserleri inceledi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da sergi ve koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgi verdi.

Serginin açılışında konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, serginin hazırlanmasına katkı sunan akademisyenlere, öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Erzurum'da 52 koruyucu ailemiz var, 70 çocuğumuza bakıyorlar ve onlara anne baba şefkati, aile sevgisi gösteriyorlar." diyen Baruş, "Lütfen koruyucu aile olalım, yani bir çocuğu illaki evlat olarak almak şart değil ama ona kol, kanat germek, aile sevgisini aktarmak bile çok büyük sevap. Bu tür farkındalık çalışmaları toplumun her kesimine ulaşması açısından oldukça değerlidir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öcal da öğrencileriyle koruyucu aile temalı afişler tasarladıklarını belirterek, "Bugün sergimizi halkımızla, dostlarımızla bir araya getirdik. 100 öğrencimle 50 çalışma yürüttük. Bu mutlu ve güzel güne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Konuşmaların ardından il protokolünün kurdele kesmesiyle serginin açılışı yapıldı.

Ziyaretçiler sergiyi gezerken ebru ve çömlek atölyeleri, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, meddah gösterisi ile çocuklara yönelik oyun, balon ve yüz boyama etkinliklerine katıldı.

Vatandaşlara koruyucu aile modeli tanıtıldı

Sergi alanında kurulan Koruyucu Aile Tanıtım Standı'nda vatandaşlara koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgi verildi.

Programda koruyucu ailelere teşekkür belgeleri takdim edilirken duygusal anlar yaşandı.

Etkinlik, koruyucu aileler, çocuklar ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Koruyucu Aile Farkındalık Sergisi Açıldı - Son Dakika

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