Erzurum\'da müze ve ören yerlerini 2025\'te 320 bin 522 kişi gezdi

Erzurum'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini 2025 yılında 320 bin 522 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 161 bin 628'ini ücretli, 158 bin 894'ünü ise ücretsiz ziyaretçiler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre, Erzurum'da Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2024 yılında 319 bin 388 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin 149 bin 910'u ücretli, 169 bin 478'i ücretsiz olarak kayıtlara geçti.

2025 yılında toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre 1 bin 134 kişi artarak 320 bin 522'ye yükseldi. Ücretli ziyaretçi sayısı 149 bin 910'dan 161 bin 628'e çıkarak 11 bin 718 arttı. Ücretsiz ziyaretçi sayısı ise 169 bin 478'den 158 bin 894'e geriledi.

Erzurum'da 2024 yılında 64 bin 193 müze kartı satılırken, 2025 yılında satılan müze kartı sayısı 64 bin 65 oldu.