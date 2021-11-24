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Erzurum'da öğretmenler zeybek oynayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Erzurum'da öğretmenler zeybek oynayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı

24.11.2021 13:31
Erzurum'da öğretmenler zeybek oynayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı

Erzurum'da tarihi ve turistik mekanlarda "Payton geldi" şarkısını söyleyip zeybek oynayan bir grup öğretmen, hazırladıkları videoyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Erzurum'da tarihi ve turistik mekanlarda "Payton geldi" şarkısını söyleyip zeybek oynayan bir grup öğretmen, hazırladıkları videoyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kentteki bir kolejde müzik öğretmeni olan Gökçe Narmanlı, bir süre önce 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel "Zirvenin Öğretmenleri Söylüyor" isimli çalışması için video klip hazırlanması amacıyla proje hazırladı.

Yaklaşık 1,5 ay süren çalışmada, okuldaki 32 öğretmen, kentin Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Palandöken Kayak Merkezi, Üç Kümbetler, Tabyalar ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi ve turistik alanların önünde Bilecik yöresine ait "Payton Geldi" şarkısını seslendirip, Yakutiye Medresesi önündeki bahçede de zeybek oynadı.

Daha sonra kolej önünde "Zeytinyağlı yiyemem" şarkısını seslendiren öğretmenler, bu çalışmalarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve ebediyete intikal eden öğretmenler olmak üzere tüm meslektaşlarına armağan etti.

Kolejin müdürü Habip Zengin, AA muhabirine, projede görev alan öğretmenlere teşekkür ederek, "Projede bütün öğretmenlerimizin emeği var. Erzurum'da olduğumuz için şehrin tarihini de gün yüzüne çıkarmak istedik, sonra Başöğretmen Atatürk'e ithafen çalışmamızı zeybekle birleştirdik. Bütün öğretmenlerimize hazırladığımız videoyu armağan ediyoruz, umarım herkes beğenir." dedi.

Zengin, projeye desteklerinden dolayı Erzurum halkına da teşekkürlerini iletti.

Proje koordinatörü Gökçe Narmanlı da kolejdeki bütün öğretmenlerin kendilerine destek verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz, işini çok severek yapan öğretmenleriz, Bu yüzden yaptığımız işi herkes görsün istedik. Hem Erzurum'u tanıtmak hem de öğretmenlerimizin bu işini sergilemek adına profesyonelce çalışarak bir emek ortaya koyduk. Videoya 'Payton geldi' şarkısıyla başlayıp ardından zeybek gösterisi yaptık. Ağır müzikten sonra 'Zeytinyağlı yiyemem' türküsüyle eğlenceli şekilde videomuzu makamsal değerleri de koruyarak tamamladık. Aynı zamanda Atatürk'ün de zeybek oynadığını bildiğimiz için zeybek gösterisi yaptık."

Yaklaşık 1,5 ay süren çalışmayı tüm öğretmenlere ithaf ettiklerini belirten Narmanlı, ebediyete intikal eden meslektaşlarına da Allah'tan rahmet diledi.

Narmanlı, çalışmalarına destek veren kardan adam dans ve sanat ekibine de teşekkür etti.

Erzurum'da öğretmenler zeybek oynayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı
Erzurum'da öğretmenler zeybek oynayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da öğretmenler zeybek oynayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da öğretmenler zeybek oynayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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