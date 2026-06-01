Erzurum'da Osmanlıca Sefiller Keşfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Osmanlıca Sefiller Keşfi

Erzurum\'da Osmanlıca Sefiller Keşfi
01.06.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Victor Hugo'nun Sefiller romanının Osmanlıca baskısı Erzurum'da bulundu, kültürel değer taşıyor.

Erzurum'da sahafta bulunan ve Victor Hugo tarafından yazılan bir dünya klasiği olan Sefiller romanının Osmanlıca baskısı heyecan uyandırdı.

Doğu'nun kadim şehirlerinden Erzurum, bu kez kültür ve edebiyat dünyasını heyecanlandıran önemli bir keşifle gündeme geldi. Fransız edebiyatının önemli isimlerinden Victor Hugo'nun dünya edebiyatında derin izler bırakan eseri Sefillerin, yirminci yüzyılın başlarına ait Osmanlıca baskısı Erzurum'da ortaya çıkarıldı.

Eserin, Osmanlı döneminin üretken kalemlerinden ve önemli çevirmenlerinden Avanzade Mehmet Süleyman tarafından Osmanlı Türkçesine kazandırıldığı belirtiliyor. Tarihi kitap, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir'in yürüttüğü kültürel araştırmalar sırasında dikkat çekti. Uzun yıllardır sahaf raflarında korunan eser, yalnızca bir kitap değil, aynı zamanda Osmanlı'nın batı edebiyatıyla kurduğu kültürel ilişkinin de önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Osmanlı Türkçesiyle basıldı

Nadir eser, Erzurum'da sahaflık yapan Okay Sönmez tarafından yıllardır büyük bir titizlikle muhafaza ediliyordu. Osmanlı Türkçesiyle basılmış olan kitap, dönemin baskı karakterleri, cilt yapısı, sayfa düzeni, kullanılan kağıt türü ve içerisindeki görsellerle dikkat çekiyor. Sayfalarda görülen yıpranmalar ve zamanın bıraktığı izler ise eserin uzun ve dikkat çekici yolculuğunu gözler önüne seriyor. Kitabın kapağında ve iç sayfalarında yer alan matbaa izleri, dönemin yayıncılık anlayışını yansıtması bakımından da önem taşıyor. Uzmanlara göre bu tür eserler, yalnızca edebiyat tarihine değil Osmanlı basın-yayın tarihi, çeviri faaliyetleri ve kültürel dönüşüm süreçlerine de ışık tutuyor.

Geçmişin izlerini üzerinde taşıyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan araştırmacı Taner Özdemir, Erzurum'un sadece tarihi olaylarla değil kültürel hafızasıyla da dikkat çeken bir şehir olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Yirminci yüzyılın başlarına ait Osmanlıca bir Sefiller baskısının Erzurum'da ortaya çıkması son derece kıymetli. Avanzade Mehmet Süleyman gibi önemli bir ismin çevirisini taşıyan bu eser, yalnızca edebiyat tarihi açısından değil, kültürel hafızamız bakımından da büyük önem taşıyor. Bugün elimizde tuttuğumuz eser, aslında geçmişin okuma kültürünü, matbaacılık anlayışını ve dönemin entelektüel dünyasını da bize anlatıyor. Erzurum'daki sahaf kültürünün ne kadar güçlü olduğunu gösteren önemli bir örnekle karşı karşıyayız."

Uzmanların incelemesi gerek

Sahaf Okay Sönmez ise kitabın uzun yıllardır özenle korunduğunu belirterek, eski eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli bir kültürel sorumluluk olduğunu vurgulayarak, özellikle Osmanlıca eserlerin son yıllarda araştırmacılar tarafından daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti. Ortaya çıkarılan nadir baskının edebiyat tarihçileri, araştırmacılar, koleksiyonerler ve Osmanlı yayıncılığı üzerine çalışan akademisyenler açısından dikkat çekici bir kaynak niteliği taşıdığı belirtiliyor. Uzmanların yapacağı ayrıntılı incelemeler sonucunda eserin tam baskı yılı, basıldığı matbaa, yayım süreci ve dönemin okur kitlesiyle ilişkisine dair daha net verilerin ortaya çıkması bekleniyor. Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri kabul edilen Sefillerin Osmanlı Türkçesiyle basılmış bir nüshasının Erzurum'da ortaya çıkması, şehrin kültürel hafızasında hala keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda tarihi değerin bulunduğunu bir kez daha gösterdi. Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan Erzurum, bu keşifle birlikte yalnızca tarihi değil, edebi mirasıyla da yeniden gündeme taşınmış oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Victor Hugo, Edebiyat, Erzurum, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Osmanlıca Sefiller Keşfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt

09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:52
İşte Osimhen’i isteyen takım Çuvalla parayı verip alacaklar
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar
09:33
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
09:20
ABD-İran gerilimi tırmanırken Trump’tan şaşırtan sözler
ABD-İran gerilimi tırmanırken Trump'tan şaşırtan sözler
08:27
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
07:46
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 10:03:08. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Osmanlıca Sefiller Keşfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.