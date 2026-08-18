İlk kumbarasıyla başlayan koleksiyon tutkusu 65 yaşında sergiye dönüştü - Son Dakika
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İlk kumbarasıyla başlayan koleksiyon tutkusu 65 yaşında sergiye dönüştü

İlk kumbarasıyla başlayan koleksiyon tutkusu 65 yaşında sergiye dönüştü
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Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'ün çocukluğundan beri biriktirdiği hatıra paralar, kibrit kutuları, kumbaralar, telefon kartları ve futbol takımı maskelerinden oluşan koleksiyonu Erges Konağı'nda sergileniyor.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'ün çocukluğunda ilk kumbarasıyla başlayan koleksiyon tutkusu, yıllar içerisinde binlerce parçaya ulaştı.

Kök, biriktirdiği kumbaralar, kibrit kutuları, hatıra paralar, posta pulları, telefon kartları ve pandemi döneminde futbol takımlarına ait maskelerden oluşan koleksiyonunun bir bölümünü Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzurum'da 4'üncüsü düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erges Konağı'nda açılan sergide, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'ün çocukluğundan itibaren biriktirdiği koleksiyon ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Erken Cumhuriyet döneminden günümüze kadar uzanan eserlerin yer aldığı sergide yaklaşık 70 adet darphane hatıra parası, 3 bin parçaya yaklaşan kibrit koleksiyonundan seçilen bin 500 nostaljik kibrit kutusu, Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden 50 farklı futbol takımına ait pandemi maskeleri, yaklaşık 100 kumbara ve eski telefon kartları yer aldı.

"Bunlar benim için çok önemli şeyler"

Koleksiyonun içerisinde darphanenin çıkarttığı hatıra paralar da olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, "Onlarla ilgili bir köşe hazırladık. Yani yaklaşık 70 tane paramızı sergiledik. Bin 500 civarında da kibrit biriktirdim ve 3 bine yakın bu kibritlerden bin 500'ünü bu sergide çok güzel bir şekilde dizayn ederek sergiledik. Yine yaşananlar arasında mutlaka bilinçli olması lazım koleksiyonerlerin. Ben Covid-19 döneminde, Süper Lig'de olan, 1. Lig'de olan futbol takımlarımızın maskelerini biriktirmeye başladım. 50 tane takımımızın maskesini biriktirdim, onları burada sergiledik. Bir diğeri de çocukluğuma ait, benim de ilk kumbaramdı. İlk kumbaram da dahil olmak üzere yaklaşık 100'e yakın bir kumbara da burada sergilemeye çalıştık. Bunlar benim için çok önemli şeylerdi" diye konuştu.

"Çok güzel tepkiler aldık"

Çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Kök, "Özellikle gençler ve ileri yaştakiler. Niye? İleri yaştakiler kibrit koleksiyonumuzu görünce oradaki kibritleri hatırlayınca geçmişe döndüklerini söylüyorlar. Bazıları da 'Bu nasıl bir sabır hocam?' diyorlar. Her zaman için söylüyorum gençlere de burada, mesela telefon kartlarımız var burada, ben de kullandım onları, biriktirdiğimiz. Onlar bize geçmişe yönelik bir şeyler veriyor. Şu andan başlayarak kendilerine bir ilgi alanları oluştursunlar ve bunları biriktirmeye çalışsınlar. Çünkü bir 10 yıl sonra, 30 yıl sonra hele hele benim gibi 65 yaşına geldiklerinde bunlar gerçekten geçmişe yönelik çok güzel objeler olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İlk kumbarasıyla başlayan koleksiyon tutkusu 65 yaşında sergiye dönüştü - Son Dakika

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