Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı

18.05.2026 16:52
Erzurum'da düzenlenen programda Türk mutfağının kültürel önemi vurgulandı, Yemek gelenekleri tanıtıldı.

Erzurum'da Türk dünyasının kültür mirasını ve gastronomi geleneğini yaşatmak amacıyla tanıtım programı düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, tarihi Yakutiye Medresi'nde Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Bir sofra miras" temasıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk mutfağının gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Baruş, Anadolu'nun zengin bir mutfağa sahip olduğunu belirterek, "Atalarımız sadece yaşamlarını sürmek, geçimlerini temin etmek, burayı yurt edinmek için savaşmadılar, aynı zamanda Anadolu'nun imkanlarından istifade ederek çok zengin bir yemek kültürü oluşturdular." dedi.

Erzurum mutfağının yemeklerinin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan kitaptan öğrenebileceğinden bahseden Baruş, şöyle konuştu:

"Anadolu'da binlerce çeşit yemek üretildiğini, bunun da toplumun ve Türk milletinin beslenmesi için arz edildiğini, bu sayede de toplumumuzun yüzyıllar boyunca sağlıklı kalabildiğini, bu yemek geleneğinin geleceğe taşınabildiğini görüyoruz. Yeni nesillerimiz kendi yemeklerini bilmiyor, evde yemek pişirmenin değerinin farkında değil. Aslında o evde kaynayan yemek, mutfaktan kokusunu aldığımız lezzet sadece bir yemek değil, aile olmamızın ne kadar önemli olduğunu haykıran bir olay."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Türk mutfağında ülkeler arasında gönül ve kardeşlik bağı olduğunu anlattı.

Türk mutfağının aynı zamanda bir medeniyetin taşıyıcısı olduğunu söyleyen Sekmen, "Türkistan bozkırlarından Anadolu'ya uzanan büyük yürüyüşümüzde kültürümüzü yaşatan en önemli unsurlardan birisi sofralarımız olmuştur. Aynı kazan etrafından birleşen gönüller, aynı ekmeği paylaşan insanlar ve aynı türkülerle büyüyen nesiller bizi büyük medeniyet ailesi haline getirmiştir. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın kültürel izlerini Erzurum'un gönül ikliminde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dadaşlar diyarı Erzurum sadece Milli Mücadele'nin değil, kültürel birlikteliğin de öncü şehirlerinden olmuştur. Bugün Türk dünyasının gönül sofralarının bu şehirde kurulması da bunun en güzel göstergelerinden biridir." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise sofraların sadece yemeklerin paylaşıldığı yerler olmadığını vurgulayarak, "Sofralar aynı zamanda kültürün, hatıraların, geleneklerin, bereketin ve gönül bağlarının kuşaktan kuşağa aktarıldığı kıymetli miras alanlarıdır. " ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencilerinden oluşun koronun yöreye özgü türküler seslendirdiği programda Sekmen, Vali Baruş'a Erzurum Mutfak Kültürü kitabını hediye etti.

İl Protokolü, daha sonra medrese önünde Türk dünyası mutfağından yemeklerin tanıtıldığı alanı gezerek vatandaşlara "Özbek Pilavı" dağıttı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile farklı ülkelerden üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

