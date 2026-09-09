Erzurum'da Türkmeneli Vakfı yöneticileri Vali Baruş'u makamında ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum'da Türkmeneli Vakfı yöneticileri Vali Baruş'u makamında ziyaret etti

Erzurum\'da Türkmeneli Vakfı yöneticileri Vali Baruş\'u makamında ziyaret etti
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Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Arslankerküklü ve beraberindeki heyet, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Türkmeneli ve Irak Türkleri gençlerine yönelik faaliyetler ele alınırken, Vali Baruş konuklara çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür etti.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Arslankerküklü ve beraberindeki heyet, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Yahya Arslankerküklü, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Erzurum İl Başkanı Yaşar Yasin ve beraberindeki öğrenciler, Erzurum Valisi Aydın Baruş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Erzurum'da yürütülen çeşitli çalışmaların yanı sıra Türkmeneli ve Irak Türkleri gençlerine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Valisi Aydın Baruş, vakıf yöneticileri ve öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Yahya Arslankerküklü ve Yaşar Yasin'e teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Türkmeneli Vakfı yöneticileri Vali Baruş'u makamında ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Türkmeneli Vakfı yöneticileri Vali Baruş'u makamında ziyaret etti - Son Dakika
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