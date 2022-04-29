Erzurum Devlet Tiyatrosu 25 yılda 100 oyun sahneledi - Son Dakika

Az sayıda seyirci ile 1997'de sanat yolculuğuna başlayan Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), 25 yılda 100 oyunla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Sınırlı kadrosuyla başladığı sanatsal faaliyetlerini ilk günkü heyecanla sürdüren EDT, hazırladığı oyunları yurt içi ve yurt dışı turneleriyle de sahneliyor. 12 ülkede perde açan EDT, yurt dışı turneleriyle hem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor hem de farklı kültürleri tiyatro görgüsüyle harmanlayıp Türk sanatına katkıda bulunuyor.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, bu sezon "Sersemler Evi" maske tiyatrosuyla da sanatseverlere 100. oyununu sahneledi.

"Biletler saat geçmeden tükeniyor"

EDT Müdürü Sezai Yılmaz, AA muhabirine, 22 Aralık'ta 25. sanat yıllarını kutlayacaklarını söyledi.

Bu sezon "Sersemler Evi" ile 100. oyunu perdeye taşıdıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"25 yılda 100 oyun sergiledik. Çocuk, yetişkin ve gençlik oyunlarıyla seyirciye 'merhaba' dedik. Devlet Tiyatrosu gişelerine göz attığımızda iki hafta önceden çıkan biletlerimiz saat geçmeden tükenmiş oluyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Demek ki biz 25 yıldır tuğlaları koya koya gittik. Bugün onun meyvelerini almaya devam ediyoruz."

Yılmaz, her ile oyunlarını taşıdıklarını, Türkiye'ye hitap eden bir tiyatro haline geldiklerini belirterek, "Ayrı bir seyirci kitlemiz var. Herhangi bir yere turneye gittiğimiz zaman eğer Erzurum Devlet Tiyatrosu gelmişse ayrı bir seyirci kitlesi bizi karşılıyor ve oyunlarımızı merakla takip ediyorlar. Devlet Tiyatrosunun şehre gelmesiyle kentte tiyatro bir dinamizm kazandı." diye konuştu.

"Oyunlarımız çıkmadan festivallerden davet alıyor"

Oyunlarının ülkenin farklı yerlerinde prömiyer yapmasının yanında yurt dışı turneleriyle de Erzurum'u en iyi şekilde temsil ettiklerini anlatan Yılmaz, "Bazı oyunlarımız özellikle bu sezonda daha çıkmadan prova aşamasında İstanbul başta olmak üzere birçok festivalden davet alıyor. Bu da 25. yılımızın tacı oldu." ifadesini kullandı.

Yılmaz, zor şartlarda başlayan tiyatro yolculuğunda Uzak Doğu'dan Afrika'ya kadar ulaştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

" Güney Kore, İran, Belarus, Almanya, KKTC, Tunus gibi ülkelerle Afrika'ya kadar turnelerimizle uzanmış olduk, 12 ülkeye gittik. Yurt dışı deneyimler görgümüzü artırıyor. 'Acaba oradan buraya ne getirebiliriz' kaygısı doğuyor. 'Acaba kendi tiyatromuzu daha evrensel hale nasıl getirebiliriz?' soruları doğuyor. Bunları harmanlamış oluyoruz. Tiyatro görgüsüyle beraber bunları harmanlıyoruz ve bu da bizim Türk tiyatrosunun gelişmesine sebep oluyor."

Yılmaz, 7 Haziran'da Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek Türk Oyunları Festivali'ne de EDT olarak Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği, kendisinin de oynadığı "Meddah" gösterisiyle renk katacaklarını sözlerine ekledi.