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Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de 1065 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de 1065 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

28.01.2022 11:01
Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de 1065 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 1065 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 1065 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsaldaki 712 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi 1000 kişilik ekiple, 2 bin 682 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 15, Kars'ta 24, Tunceli'de 151 ve Erzincan'da ise 163 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

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Erzincan, Tunceli, Ardahan, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de 1065 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de 1065 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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