Erzurum kongresi’nin 107’nci yılında yerel basın sergisi açıldı - Son Dakika
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Erzurum kongresi’nin 107’nci yılında yerel basın sergisi açıldı

Erzurum kongresi’nin 107’nci yılında yerel basın sergisi açıldı
23.07.2026 14:44  Güncelleme: 14:49
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Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, 1867'den günümüze 20 farklı gazete yer alıyor. Açılışa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve protokol üyeleri katıldı.

Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Yerel Basın Sergisi" açıldı. Çeşitli dönemlere ait 20 gazetenin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Erzurum Şehir Arşivi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) iş birliğiyle hazırlanan serginin açılışına Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Erzurum'da yerel basının 1867 yılından itibaren güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü belirterek, "Bugün Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Şehir Arşivi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte bir yerel basın sergisi açalım dedik. 1867'den itibaren yerel basın güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Erzurum Kongresi sürecinde de her zaman ön planda yer aldı. Şimdi hep birlikte sergimizi gezeceğiz" dedi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ise Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade ederek, yerel basının Milli Mücadele dönemindeki önemine dikkat çekti. Baruş, "Bu anlamlı günde Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetimiz ve Erzurum Teknik Üniversitesindeki hocalarımızın iş birliğiyle yerel basın sergisini açıyoruz. Buradaki amacımız, Erzurum'da milli duyarlılığın artırılmasında ve vatandaşlarımız tarafından benimsenmesinde yerel basının oynadığı önemli rolü vurgulamaktır. 1860'lı yıllarda başlayan yerel basın serüveni, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından her zaman önemli bir görev üstlenmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra sergiyi gezen protokol, farklı dönemlere ait gazeteleri inceleyerek sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum kongresi’nin 107’nci yılında yerel basın sergisi açıldı - Son Dakika

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