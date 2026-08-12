Erzurum Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Erzurum Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Başlıyor
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Festival, 15-23 Ağustos'ta konserler, sergiler ve atölyelerle Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14'üncü durağı olan Erzurum'da festival, 15-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

9 gün sürecek festival kapsamında Erzurum, konserlerden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine ve gastronomi programlarına kadar çok sayıda ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festivalin konser programında Oğuzhan Koç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poizi sahne alacak. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda düzenlenecek konserler saat 21.00'de başlayacak. Festivalin ilk gününde Oğuzhan Koç, 16 Ağustos'ta Sefo, 17 Ağustos'ta Resul Dindar, 18 Ağustos'ta Sinan Akçıl, 19 Ağustos'ta Kıraç, 20 Ağustos'ta Buray, 21 Ağustos'ta Alişan, 22 Ağustos'ta Murat Boz ve 23 Ağustos'ta Poizi Erzurumlularla buluşacak.

Festival kapsamında kentin tarihi mekanlarında da çeşitli sergiler sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Çifte Minareli Medrese'de "Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu" sergisi düzenlenirken, Yakutiye Medresesi "Hane" sergisine ev sahipliği yapacak.

Erzurum Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ile "Yaşayan Miras: Erzurum" sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Erges Konağı'nda "Bir Akademisyenin Amatör Koleksiyonculuk Ruhu" isimli özel koleksiyon sergisi açılacak. Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde ise "Selçuklu'dan Günümüze Erzurum Hanımefendilerinin Zarafeti" sergisi yer alacak.

Festival süresince geleneksel Türk sanatlarına yönelik çeşitli atölyeler de gerçekleştirilecek. Tesbih, ehram, halı-kilim dokuma, ebru, hüsn-i hat, tezhip ve geleneksel kuyumculuk gibi alanlarda düzenlenecek atölyelerde ziyaretçiler geleneksel sanatları yakından tanıma fırsatı bulacak.

Çocuklar da festival kapsamında unutulmayacak. Olimpiyat Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü'nde şişme oyun parkurları, dijital deneyim alanları, geliştirici atölyeler, geleneksel panayır yarışmaları, Karagöz Atölyesi ve sanal gerçeklik teknolojisiyle VR Balon Turu gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Erzurum mutfağının yöresel lezzetleri de festival programında önemli bir yer tutacak. Cağ kebabı, kadayıf dolması, lor dolması ve göğermiş peynirinin de aralarında bulunduğu yöresel tatların tanıtılacağı gastronomi rotasında kent genelindeki 39 farklı lezzet noktası ziyaretçileri ağırlayacak.

Gastronomi programında Şef Ayvaz Akbacak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Sahrap Soysal, Asuman Kerkez ve Eyüp Kemal Sevinç gibi gastronomi alanında tanınan isimler de Erzurum mutfağını ele alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika

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