Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
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Festival, geleneksel sanatlar, çocuk etkinlikleri ve sinema ile kültürü kutluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanatlardan çocuk etkinliklerine, sergilerden sinema gösterimlerine uzanan programıyla devam etti.

Keçeciliğin çağdaş takı tasarımıyla buluştuğu atölyede katılımcılar özgün tasarımlar ortaya çıkarırken, hüsn-i hat sanatının köklü geleneği usta ellerden aktarıldı. "Hane" sergisi İslam sanatlarının geleneksel birikimini çağdaş yorumlarla ziyaretçilere sunarken, Çocuk Köyü minik misafirleri renkli etkinliklerle ağırladı. "Sinema Yollarda" projesi ise sinemayı Erzurum'un farklı noktalarındaki izleyicilerle buluşturmayı sürdürdü.

Keçecilik geleneği çağdaş takı tasarımıyla buluştu

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Keçeleme Tekniği ile Küpe Yapımı Atölyesi'nde katılımcılar, Türk el sanatlarının köklü üretim biçimlerinden biri olan keçeciliği çağdaş takı tasarımıyla bir arada deneyimledi.

Yün liflerinin su, sabun ve basınç yardımıyla birbirine kenetlenmesiyle elde edilen keçeler, geleneksel üretim teknikleri korunarak kesim, şekillendirme ve süsleme aşamalarından geçirildi. Katılımcılar, hazırladıkları keçeleri özgün küpe tasarımlarına dönüştürürken geleneksel bir zanaatın günümüz tasarım anlayışıyla nasıl yeniden yorumlanabileceğini yakından görme fırsatı buldu.

Hüsn-i hat sanatı Erzurumlu katılımcılarla buluştu

İsmail Yeşilyurt tarafından Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen Hüsn-i Hat Atölyesi'nde katılımcılar, Türk-İslam sanatının önemli unsurlarından biri olan hat sanatının tarihsel gelişimini ve temel özelliklerini yakından tanıdı.

Arap yazısından gelişerek Osmanlı döneminde özgün ve zarif bir üsluba kavuşan hüsn-i hat sanatının Kur'an-ı Kerim, hilye ve levhalardaki kullanım alanlarının ele alındığı atölyede, Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman gibi önemli hattatların bu sanatın gelişimine katkıları da aktarıldı. Hüsn-i hattın estetik, disiplin ve ustalıkla şekillenen köklü geleneği katılımcılarla buluşturuldu.

"Hane" islam sanatlarının farklı yorumlarını bir araya getirdi

Küratörlüğünü Yasemin Karaca'nın üstlendiği "Hane" sergisi, Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi'nde İslam sanatlarının geleneksel birikimini çağdaş yorumlarla ziyaretçilere sundu.

Aile ve yuva kavramları etrafında şekillenen sergide; 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip ve 6 tarihi hat eserinin yanı sıra dijital çalışmalar, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve mermer işleme celi sülüs eser yer aldı. Ebubekir Mete Koleksiyonu'ndan seçilen hüsnühatların da bulunduğu sergide, Savaş Çevik, Abdurrahman Depeler, Sami Naddah ve Saim Günay gibi farklı kuşaklardan sanatçıların çalışmaları aynı çatı altında buluştu.

Hattat Mehmet Özçay imzalı 17 seramik hat eseri ise geleneksel hat sanatını çağdaş malzemelerle buluşturan yaklaşımıyla seçkinin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Minik misafirler çocuk köyü'nde renkli etkinliklerle eğlendi

Olimpiyat Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü, eğlenceyi ve öğrenmeyi bir araya getiren etkinliklerle festivalin minik ziyaretçilerini ağırladı.

Şişme oyun parkurlarından dijital oyun alanlarına, panayır çadırlarından atölyelere, geleneksel yarışmalardan Karagöz Atölyesi'ne uzanan programda çocuklar gün boyunca farklı etkinliklere katıldı. VR Balon Turu deneyiminde ise minik ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla Kapadokya'nın benzersiz coğrafyasını keşfetti.

"Sinema yollarda" Erzurum'daki yolculuğunu sürdürüyor

"Sinema Yollarda" projesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum'daki yolculuğuna devam ediyor. "Sinema Yollarda" tırı, 23 Ağustos'a kadar kent merkezi ve ilçeleri ziyaret ederek farklı yaş gruplarından izleyicilere sinema deneyimi sunacak. Film gösterimleri aracılığıyla sinemanın daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlayan proje, festival süresince Erzurum'un farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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