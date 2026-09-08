Erzurum müzelerindeki eser sayısı son bir yılda 168 artarak 19 bin 649'a ulaştı - Son Dakika
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Erzurum müzelerindeki eser sayısı son bir yılda 168 artarak 19 bin 649'a ulaştı

Erzurum müzelerindeki eser sayısı son bir yılda 168 artarak 19 bin 649\'a ulaştı
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Erzurum'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı 2025 sonunda 19 bin 649'a yükseldi. Geçen yıla göre 168 artan envanterde arkeolojik materyal, sikke ve etnografik eser sayıları arttı, tablet ve el yazmaları kayda geçti.

Erzurum'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde bulunan eser sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 19 bin 649'a yükseldi. Bir önceki yıl 19 bin 481 olan toplam eser sayısı, bir yılda 168 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre; Erzurum'daki Bakanlığa bağlı müzelerde 2025 yılı sonu itibarıyla 7 bin 377 arkeolojik materyal, 3 bin 547 etnografik materyal, 8 bin 323 sikke, 163 tablet, 2 mühür ve mühür baskısı, 108 el yazması ve 129 diğer eser bulunuyor.

2024 yılı sonunda ise kentteki Bakanlığa bağlı müzelerde 7 bin 303 arkeolojik materyal, 3 bin 539 etnografik materyal, 8 bin 237 sikke, 163 mühür ve mühür baskısı, 2 arşiv dokümanı ve 237 diğer eser olmak üzere toplam 19 bin 481 eser bulunuyordu.

Bir yılda arkeolojik materyal sayısı 74, etnografik materyal sayısı 8, sikke sayısı ise 86 arttı. 2025 yılında müze envanterine ayrıca 163 tablet ve 108 el yazması kaydedildi.

2024 yılında 163 olan mühür ve mühür baskısı sayısı 2025 yılında 2'ye gerilerken, 2 olan arşiv dokümanı sayısı 2025 yılında bulunmadı. "Diğer" kategorisindeki eser sayısı da 237'den 129'a düştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum müzelerindeki eser sayısı son bir yılda 168 artarak 19 bin 649'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum müzelerindeki eser sayısı son bir yılda 168 artarak 19 bin 649'a ulaştı - Son Dakika
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