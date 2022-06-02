Erzurum Tanıtım Günleri Başkent'te başladı

ANKARA - Erzurum Tanıtım Günleri, Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Erzurum'un kültürel ürünlerini ve yöresel lezzetlerinin vatandaşlara tanıtıldığı Erzurum Tanıtım Günleri Ankara Millet Bahçesi'nde başladı.

Erzurum'dan getirilen esnafların, kadayıf dolmasından göğermiş peynire, cağ kebaptan kıtlama şekere kadar Erzurum'un kültürünü yansıtan tüm ürünlerini sergilediği program, vatandaşların akınına uğruyor.

Programda konuşan Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Geleneksel hale gelen bu Erzurum Günleri büyükşehirlerimizde her yıl artık tertip edilmeye başlanıldı. Bu şehrimiz açısından çok önemli bir gelişme. Çünkü biz 81 vilayetin ayrı ayrı illeri olarak gelenek göreneklerimiz, değer yargılarımız söz konusu. Şehirlerimizin turizm, tarih, kültür ve doğal güzellikleri var. Sadece Erzurumlular tarafından bilinmesi yetmez. 81 vilayette yaşayan vatandaşlarımız tarafından da bilinmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise "Erzurum'da 20 ilçe yaklaşan 2 bin köy, neredeyse 1 milyona yakın vatandaşımıza hizmet ediyoruz ama Erzurum dışarıya çok göç vermiş bir kent. Türkiye'nin büyükşehirlerinde yaşayan çok Dadaş kardeşlerimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar gittiği yere değer katan eğitimli ve varlıklı insanlar" açıklamasında bulundu.

Erzurum Tanıtım Günleri 5 Haziran'a kadar millet bahçesinde ziyaretçileriyle buluşmaya devam edecek.