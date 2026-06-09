Erzurum Tanıtım Günleri İstanbul\'da Başarıyla Tamamlandı

İSTANBUL (İHA) – 4 Haziran'da başlayan Erzurum Tanıtım Günleri'nde, Erzurum'un kültürel zenginlikleri, gelenekleri ve yöresel değerleri tanıtıldı.

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri" tamamlandı. Erzurum'un kültür, tarih ve gastronomi değerlerinin İstanbullularla buluştuğu organizasyon; siyaset, iş ve sivil toplum dünyasının önemli isimlerini de aynı çatı altında topladı.

Etkinliğin resmi açılış programında İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve ERKON Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yer aldı. Protokolün yanı sıra, Erzurum cemiyet hayatının ve iş dünyasının önemli isimlerinden, aynı zamanda ERKON Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer Faruk Kızılgüney ile Mehmet Şerif Kızılgüney ve Köprüköy Federasyon Başkanı Muhammet Fatih Kızılgüney'de açılışta yer aldı.

Son dönemde hem uluslararası arenadaki ticari temasları hem de eğitime ve kentsel dönüşüme verdiği desteklerle öne çıkan İstanbul 2020 A.Ş. de Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılım sağladı. Şirket, tanıtım günleri kapsamında Erzurum'un kültürel zenginliklerini, geleneklerini ve yöresel değerlerini tanıttı. Aynı zamanda İstanbul Erzurum Köprüköy Federasyon Başkanı Muhammet Fatih Kızılgüney, etkinlikte açıklamalarda bulundu. Kızılgüney, "Etkinlikte Erzurum'un kültürünü, yöresel ürünlerini ve sanatını tanıtmayı amaçlıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Tanıtım günleri 7 Haziran'a kadar devam edecek. Şirket olarak Erzurum'un tanıtılmasına katkı sağlıyoruz. İstanbul 2020 A.Ş. olarak tanıtım günlerine katıldık" dedi.

Ziyaretçiler; cağ kebabı, kadayıf dolması ve göğermiş peynir gibi Erzurum'un coğrafi işaretli lezzetlerine yoğun ilgi gösterirken, Erzurum Bar Ekiplerinin sergilediği geleneksel halk oyunları gösterileri izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Organizasyon kapsamında ayrıca, Erzurum'un yetiştirdiği kıymetli merhum sanatçı İbrahim Erkal anısına özel bir vefa programı da düzenlendi. - İSTANBUL