Erzurum Tanıtım Günleri İstanbul'da Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Tanıtım Günleri İstanbul'da Başarıyla Tamamlandı

Erzurum Tanıtım Günleri İstanbul\'da Başarıyla Tamamlandı
09.06.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı, etkinlik yoğun ilgi gördü.

İSTANBUL (İHA) – 4 Haziran'da başlayan Erzurum Tanıtım Günleri'nde, Erzurum'un kültürel zenginlikleri, gelenekleri ve yöresel değerleri tanıtıldı.

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri" tamamlandı. Erzurum'un kültür, tarih ve gastronomi değerlerinin İstanbullularla buluştuğu organizasyon; siyaset, iş ve sivil toplum dünyasının önemli isimlerini de aynı çatı altında topladı.

Etkinliğin resmi açılış programında İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve ERKON Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yer aldı. Protokolün yanı sıra, Erzurum cemiyet hayatının ve iş dünyasının önemli isimlerinden, aynı zamanda ERKON Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer Faruk Kızılgüney ile Mehmet Şerif Kızılgüney ve Köprüköy Federasyon Başkanı Muhammet Fatih Kızılgüney'de açılışta yer aldı.

Son dönemde hem uluslararası arenadaki ticari temasları hem de eğitime ve kentsel dönüşüme verdiği desteklerle öne çıkan İstanbul 2020 A.Ş. de Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılım sağladı. Şirket, tanıtım günleri kapsamında Erzurum'un kültürel zenginliklerini, geleneklerini ve yöresel değerlerini tanıttı. Aynı zamanda İstanbul Erzurum Köprüköy Federasyon Başkanı Muhammet Fatih Kızılgüney, etkinlikte açıklamalarda bulundu. Kızılgüney, "Etkinlikte Erzurum'un kültürünü, yöresel ürünlerini ve sanatını tanıtmayı amaçlıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Tanıtım günleri 7 Haziran'a kadar devam edecek. Şirket olarak Erzurum'un tanıtılmasına katkı sağlıyoruz. İstanbul 2020 A.Ş. olarak tanıtım günlerine katıldık" dedi.

Ziyaretçiler; cağ kebabı, kadayıf dolması ve göğermiş peynir gibi Erzurum'un coğrafi işaretli lezzetlerine yoğun ilgi gösterirken, Erzurum Bar Ekiplerinin sergilediği geleneksel halk oyunları gösterileri izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Organizasyon kapsamında ayrıca, Erzurum'un yetiştirdiği kıymetli merhum sanatçı İbrahim Erkal anısına özel bir vefa programı da düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, İstanbul, Erzurum, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Tanıtım Günleri İstanbul'da Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye geri dönecek mi Kuyt için resmi açıklama Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

14:53
Sadettin Saran’ın beğendiği paylaşım olay oldu
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu
14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 15:06:12. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Tanıtım Günleri İstanbul'da Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.