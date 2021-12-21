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Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu - Son Dakika

Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu

21.12.2021 10:20

Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu Erzurum Fasıl ekibi, Urfa yöresine ait sıra geceleri, Elazığ bölgesine ait Kürsü Başı, Diyarbakır yöresine Otağ Başı'na "Erzurum Meşk Geceleri" ile rakip oldu.

Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu

ERZURUM - Erzurum Fasıl ekibi, Urfa yöresine ait sıra geceleri, Elazığ bölgesine ait Kürsü Başı, Diyarbakır yöresine Otağ Başı'na "Erzurum Meşk Geceleri" ile rakip oldu.

Erzurum'da yerel olarak faaliyet gösteren Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi Fikret Şimşek ve Celil Kalkan oluşturdukları müzik grubuna noterden "Erzurum Meşk Geceleri" adını tescil ederek yöresel marka oluşturmak için çalışmalarına start verdi.

Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi solistleri Fikret Şimşek ve Celil Kalkan, pandemi nedeniyle bir süredir ara verdikleri programlarına "Meşk Geceleri" ile yeniden başladı.

Fasıl grubu solistleri Fikret Şimşek ve Celil Kalkan, "10 yıl önce Erzurum Dadaşlar Fasıl ve Meşk Ekibini kurmuştuk. Urfa'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, bu tür etkinler yapılıyordu. Bizler de ekip olarak Erzurum'da böyle eksikliğin olduğunu fark ettik ve 13 ekip arkadaşımızla meşk ekibini kurduk, sıra geceleri bilindiği gibi Urfa yöresine ait, kürsü başı Elazığ bölgesine ait, Otağ başı Diyarbakır yöresine ait, bizler de "Erzurum'un ismi ne olsun?" diye düşündük ve Erzurum'un isminin Meşk geceleri yaptık. Erzurum'da yıllar önce bu tür etkinlikler yapılıyordu. Meşk geceleri ismini de noterden tasdik ettirdik, bundan sonra Erzurum'un da Meşk Geceleri ismini tescilledik." diye konuştu.

Erzurum Dadaşlar Fasıl ekibi müşterilerin rahat etmeleri ve daha eğlenceli hale gelmesi için çiğ köfte, tel helvası gibi etkinlikler yapıyorlar. Ekibin davulcusu davulu yakarak renkli gösteriler oluşturuyor.

Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu
Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu
Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu
Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu

Diyarbakır, Şanlıurfa, Erzurum, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'un Meşk Geceleri, Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı'na rakip oldu - Son Dakika
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