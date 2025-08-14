Erzurum\'un Tarihi Kale Mescidi Ayakta

Erzurum'daki Saltuklular döneminde inşa edilen Kale Mescidi asırlardır tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kale Mescidi kentteki ilk mescit olarak kabul ediliyor.

Erzurum Kalesi içerisinde yer alan tarihi yapının Saltuklu Emiri Muzafferüddin Gazi tarafından Tepsi Minareli Saat Kulesi ile birlikte 1124-1132 yılları arasında yaptırıldığı değerlendiriliyor.

Kare benzeri alanda bulunan yaklaşık 150 kişilik mescit, kademeli ve yüksek kasnaklı, içten küçük kubbesiyle öne çıkıyor.

Tamamen kesme taşla inşa edilen ve mihrap harici süslemesi bulunmayan yapıda ilk namazın ne zaman kılındığı bilinmiyor.

Kentin ilk mescidinde son toplu namazın yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla 12 Mart 2016'da sivil toplum kuruluşlarının "Yeniden dirilmek için 12 Mart sabah namazında Erzurum'un ilk mescidinde, kale içinde buluşalım" sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında kılındığı belirtildi.