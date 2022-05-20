Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı

20.05.2022 20:00

Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Mayıs İstanbul'un Fethi çerçevesinde hazırlanan 'Gençlik Günleri'ni tanıttı.

Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı

İSTANBUL - Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Mayıs İstanbul'un Fethi çerçevesinde hazırlanan 'Gençlik Günleri'ni tanıttı. Göksu, "Bu 10 günde en büyük amacımız 100 bin gencimizle buluşarak iki bayramı kutlamak" dedi.

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla düzenlediği etkinliklerle dolu 'Esenler Gençlik Günleri'ni tanıttı. Gençlerin gönüllerince eğleneceği programda konserlerden yarışmalara, film gösterimlerinden spor söyleşilerine, doğa kampından klasik araba sergisine kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Herkesin kendisi için bir etkinlik bulacağı programın içeriğini Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu anlattı.

"Tarihi anlayıp yolculuk yapalım"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, anlamlı bir etkinlikte bir arada olduklarını belirterek, "İnsanlık tarihi ve kendi siyasi tarihimizin akışına baktığımızda dünyanın alabora olduğu bir dönemde, bütün küresel güçlerin bu toprakların geleceğine müdahale etmek istediği zamanlarda; 19 Mayıs bu toprakların yeniden diriliş tarihidir. Dünya'nın en gizemli şehri İstanbul'un fethi aynı zamanda en genç Türkiye'nin yeniden kuruluşunun tarihi olan 19 Mayıs, bir taraftan kuruluştan kurtuluşa diyebileceğimiz, bizim tarihimiz açısından çok anlamlı olan iki tarihi birleştirerek 19 Mayıs'tan 29 Mayıs'a Gençlik festivali düzenledik. İstedik ki gençlerimiz 19 Mayıs'ın ruhu, 29 Mayıs'ın heyecanı itibariyle gençliklerini hem anlayıp hem de heyecanını yaşasınlar. Milli bayramlarımız okullarda yapmış olduğumuz törenlerle değil aynı zamanda toplumsal olarak katılarak icra edeceğimiz, bu heyecanı yaşayacağımız bir atmosferde yapılsın istedik. 23 Nisan'da Dünya'nın farklı yerlerinden çocuklar getirip Barış Ekmeği festivali yapıyoruz; bizim tarihimiz açısından çok kıymetli, çocuklara armağan tek bayram. 19 Mayıs'ta bizim kuruluşumuzun, felsefemizin Cumhuriyet tarihinin en önemli sıçrama taşı olan bu bayramı toplumsal olarak kutladığımız bir an olsun istedik. Bu etkinliklerle her iki önemli gün olan 19 Mayıs'ı 29 Mayıs'la birleştirerek, 19 Mayıs'tan 20 Mayıs'a kadar gençlerle belli noktalarda buluşalım; iki tarihi anlayıp gençlerle yolculuk yapalım. Bu 10 günde en büyük amacımız 100 bin gencimizle buluşarak iki bayramı kutlamak" dedi.

"Biz kazandık"

Nurullah Topçu, çok eğlendiğini ifade ederek, "İlk defa balon futbolunda oynadım normalde yeşil sahada oynuyorduk takımımızın adı Genç Yetenekti galip gelip biz kazandık" diye konuştu.

Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı
Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı
Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı
Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu Bursa'da 19 Mayıs bir haftaya yayılan programlarla kutlanıyor Bursa'da 19 Mayıs bir haftaya yayılan programlarla kutlanıyor
Kaynak: İHA

gençlik, Esenler, Göksu, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:13:20. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement