Esenler'de "Kadın Varsa Hayat Var" sergisi açıldı
İSTANBUL - Esenler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'den ve dünyadan 53 farklı kadın fotoğraf sanatçısının çektiği eserlerden oluşan küratörlüğünü Deniz Kalaycı'nın üstlendiği "Kadın Varsa Hayat Var" sergisine ev sahipliği yaptı. Aynı gün ayrıca "Kadın Ağzı Türküler" konseri müzikseverlerle buluştu.
Esenler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Varsa Hayat Var" adlı sergi ile "Kadın Ağzı Türküler" konserine ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sanatı ile ilgilenen kadınların objektifine yansıyan ve hayata bakışlarını belgeleyen fotoğraflar, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilendi. Kadın fotoğraf sanatçılarının görünürlüğünü arttırmak ve aralarındaki iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla kapılarını açacak sergi, Türkiye ve dünyada amatör ve profesyonel fotoğrafçılıkla ilgilenen 53 sanatçının eserlerinden oluşuyor. Aynı gün ESEV şan öğrencileri ve Etnika Kolektif Erbane Topluluğu'nun sahne aldığı "Kadın Ağzı Türküler" konseri dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.
Fotoğrafçı Gülistan Güneyli, "Bunu Kayseri'de çektik. Genel fotoğrafçıların gittiği yerde bu tayı köpekler saldırırken yaralandı. Oradaki tayı merhametle götürmesini ilk ben fark ettim. O anda çektik. Tevfik beye de çok teşekkür ederiz" dedi.
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Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı. Camide yapılan açılış programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, üniversite rektörü, bölge müdürü, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, AK Parti başkanı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadınların geleneksel yiyecekleri üretip satmalarını sağlamak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan mutfak, hizmete açıldı. Artisan İstasyon Mutfağı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA-Koop) işbirliğinde ve TİKA'nın destekleriyle Dikkarpaz bölgesinde kurulan 'Artisan Dipkarpaz Mutfağı' için açılış töreni düzenlendi. Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve vatandaşlar katıldı.
Dünya Kadınlar Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Süs' sergisi, sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Sergide, 13 sanatçının 31 eseri yer alıyor ve erkek sanatçıların kadının hayatındaki yerini anlatan bir bakış açısı sunuluyor. Sergiye ek olarak, kadın sanatçıların katılımıyla söyleşi programları da düzenlenecek.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
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