Kültür Sanat

Esenler'de "Kadın Varsa Hayat Var" sergisi açıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'den ve dünyadan 53 farklı kadın fotoğraf sanatçısının çektiği eserlerden oluşan küratörlüğünü Deniz Kalaycı'nın üstlendiği "Kadın Varsa Hayat Var" sergisine ev sahipliği yaptı. Aynı gün ayrıca "Kadın Ağzı Türküler" konseri müzikseverlerle buluştu.

Esenler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Varsa Hayat Var" adlı sergi ile "Kadın Ağzı Türküler" konserine ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sanatı ile ilgilenen kadınların objektifine yansıyan ve hayata bakışlarını belgeleyen fotoğraflar, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilendi. Kadın fotoğraf sanatçılarının görünürlüğünü arttırmak ve aralarındaki iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla kapılarını açacak sergi, Türkiye ve dünyada amatör ve profesyonel fotoğrafçılıkla ilgilenen 53 sanatçının eserlerinden oluşuyor. Aynı gün ESEV şan öğrencileri ve Etnika Kolektif Erbane Topluluğu'nun sahne aldığı "Kadın Ağzı Türküler" konseri dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Fotoğrafçı Gülistan Güneyli, "Bunu Kayseri'de çektik. Genel fotoğrafçıların gittiği yerde bu tayı köpekler saldırırken yaralandı. Oradaki tayı merhametle götürmesini ilk ben fark ettim. O anda çektik. Tevfik beye de çok teşekkür ederiz" dedi.