Esentepe\'de Sinema Keyfi

Esentepe Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri, çocuklar ve ailelerin katılımıyla yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor.

Esentepe Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen açık hava film gösterimleri, özellikle çocuklardan büyük ilgi görüyor. Ailelerin de katılım sağladığı etkinlikte vatandaşlar, açık havada film izlemenin keyfini yaşarken birlikte vakit geçirme imkanı buluyor.

Yaz akşamlarını sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirme fırsatı sunan organizasyon, her yaştan vatandaşın beğenisini kazanıyor. Çocukların neşeli anlarına sahne olan etkinlikte aileler de unutulmaz bir akşam geçiriyor.