Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 15 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 15 Ocak'ta başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta ilk kez düzenlenecek olan Edebiyat ve Sanat Festivali, 10 gün boyunca sanatçı, şair, oyuncu ve yazarlarını ilçede konuk edecek.

Festival, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde Halk TV'nin 'Görkemli Hatıralar' programı ile başlayacak.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen, Zeynep Oral ve Zuhal Olcay, Serhan Asker'in canlı yayın konuğu olacağı programda, 15 Ocak'ta doğum günü olan Nazım Hikmet, şiirler ve şarkılarla anılacak.

Festivalde Genco Erkal 'Şahdamarım' tiyatro gösterisiyle, Fırat Tanış 'Gelin Tanış Olalım' tiyatro gösterisiyle, Ercan Kesal söyleşi ve imza günüyle, Ferhat Göçer 'Aldırma Gönül' müzikal tiyatrosuyla yer alıp şiir ve müzik dinletisiyle Ahmet Telli ve Nurettin Rençber sanat ve edebiyatseverlerle buluşacak.

Festivalde ayrıca Müjdat Gezen ile Türkan Şoray'a Onur Ödülü verilecek.