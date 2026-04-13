Esenyurt\'ta "Sara\'yı Evlendirmek" oyunu izleyiciden tam not aldı

Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sam Bobrick'in kaleme aldığı "Sara'yı Evlendirmek" adlı tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenen komedi oyunu, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyunda sahne performansları büyük beğeni toplarken, salonu dolduran izleyiciler keyifli bir akşam geçirdi. Günlük hayatın içinden kesitler sunan ve mizahi diliyle dikkat çeken oyun, sanatseverlerden tam not aldı.

Esenyurt Belediyesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle ilçede kültür ve sanat faaliyetlerini yaygınlaştırmayı sürdürürken, vatandaşları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. - İSTANBUL