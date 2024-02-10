Eskişehir\'de 16 Yıllık Model Araba Koleksiyonu

Eskişehir'de yaşayan Ahmet ve Ezgi Şensu çifti, yurt içi ve dışından temin ettikleri özel üretim model arabalardan oluşan 16 yıllık koleksiyonda 2 binden fazla parçaya ulaştı.
Makine mühendisi 33 yaşındaki Ahmet Şensu, küçük yaşlardan itibaren sahip olduğu araba tutkusuyla 2008'de özel üretim model araçları biriktirmeye başladı.
Şensu, üniversitede tanışıp sonraki yıllarda evlendiği eşi Ezgi Şensu ile ortak tutkuları olan model araba koleksiyonunu birlikte zenginleştirdi.
Eskişehir ve başka illerden, yurt dışından temin ettikleri 1/18 ila 1/43 ebatlarında özel üretilmiş binek otomobil, Formula 1, ralli araçları, otobüs, kamyon gibi taşıtlardan 2 bin parçayı aşan koleksiyona sahip olan çift, bunları evlerinde ayırdıkları odada yaptırdıkları özel vitrinli bölümlerde muhafaza ediyor.
Ahmet Şensu, AA muhabirine, otomobillere olan tutkusuyla gelişen hobisini imkanları elverdiğince ömür boyu sürdürmek istediğini söyledi.
Küçük yaşlarda pencereye çıkıp yoldan geçen araçları saydığını belirten Şensu, şöyle devam etti:
"İlk otomobilimize aşık olduğumu bilirim. Bu otomobil sevgisi hem gerçek araçlar hem de koleksiyonculuk konusunda beni epey geliştirdi. Bu sıradan bir sevgi değil. Üretilmiş tüm araçların model, kasa kodlarına, hangi yıllarda üretildiğine kadar bilmeye çalışırım. Çevremdeki birçok kişinin araçlar konusunda danıştığı kişiyimdir. Bu işin çıkış noktası otomobil tutkusu. Otomobil bilmeyen, tarihçesini, geçmişini bilmeyen bir insan zaten bunu yapamaz."
Zamanla koleksiyonuna profesyonel anlamda yaklaşmaya başladığını anlatan Şensu, internetin yaygınlaşmasının bunda etkili olduğunu vurguladı.
İlk yıllarda sosyal medyadaki forumlar sayesinde model arabalar dünyasında yeni pencereler açıldığını, koleksiyonculuğu öğrendiğini dile getiren Şensu, "Bu otomobillerin hepsine sahip olabilmek günümüzde zaten mümkün değil. İnternet sayesinde ulaşamayacağınız otomobillerin modellerini de edinebiliyorsunuz. Oldukça detaylı modeller. Onları incelemek, hayrete düşmek bana en keyif veren şeylerden biri. Tutku olduğu için diğer modelleri de almak için çabalıyorsunuz. Model odama girdiğim an çocukluğuma döndüğümü hissediyorum." diye konuştu.
Bazı model arabaları isteyenlere sattığını aktaran Şensu, koleksiyonunun değerinin 1 milyon lirayı aştığını ifade etti.
"Kesinlikle oyuncak değiller"
Ezgi Şensu ise kendisinin de çocukluğundan bu yana yarış arabalarının modellerine ilgisinin bulunduğunu belirtti.
Evlendikten sonra en önemli ortak noktalarından birinin model arabalar olduğuna işaret eden Şensu, şunları kaydetti:
"Eşimle 2009 yılında üniversitede tanıştıktan sonra harçlıklarımızı biriktirerek koleksiyonumuzu büyütmeye başladık. Evlendikten sonra ise eşim kendi maaşından, ben kendi maaşımdan biriktirerek koleksiyonumuzu büyütüyoruz. Birbirimize bu şekilde destek oluyoruz. Tamamen Formula 1 modelleri topluyorum. Ben teknik kısmıyla pek ilgilenmiyorum, hoşuma giderse alıyorum. Genellikle 1950'li yıllara ait klasik parçaları daha çok seviyorum. Bazen eşim 'Bu sana göre, bunu da alalım' diyor, o şekilde alıyorum."
Model arabaların oyuncaklarla karıştırılmamasını isteyen Şensu, "Çevremde bu koleksiyonu ilk gören kişiler 'Bunlar oyuncak mı?' diyor. Bu büyük bir yanılgı. Kesinlikle oyuncak değiller. Oyuncaktan ayırt eden çok büyük özellikleri var. Yıllardır bu sorulara alıştığımız için açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Eskişehir'de 16 Yıllık Model Araba Koleksiyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?