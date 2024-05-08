Eskişehir'de düzenlenen 'Bizim Yunus' dans gösterisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir'de düzenlenen 'Bizim Yunus' dans gösterisi büyük ilgi gördü

Eskişehir\'de düzenlenen \'Bizim Yunus\' dans gösterisi büyük ilgi gördü

Eskişehir'de, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Halkbilim ve Araştırmaları Merkezince düzenlenen 'Bizim Yunus' adlı dans gösterisi, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye konuldu. Gösteri, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan İslatince'nin Yunus Emre'yi anlatan konuşmasıyla başladı. Seyirciler, gösterinin bitiminde Yunus Emre'nin yaşadığı döneme ait tarihi figürlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

08.05.2024 09:39
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Eskişehir'de, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Halkbilim ve Araştırmaları Merkezince düzenlenen "Bizim Yunus" adlı dans gösterisi, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye konuldu.

Yoğun ilgi gören gösteri, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan İslatince'nin Yunus Emre'yi anlatan konuşmasıyla başladı.

Gösterinin yaşam öyküsünden yola çıkılarak hazırlandığını belirten İslatince, "Bizim Yunus"un Yunus Emre'yi dans diliyle anlatan ilk gösteri olduğunu vurguladı.

İslatince, Yunus Emre'nin dönemin birleştirici dokusunu oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Yunus Emre'nin doğumundan ölümüne kadar gerçekleşen dönüşümü ve çevresindeki tarihsel olaylar çeşitli dans gösterileriyle sergilendi.

Seyirciler, gösterinin bitiminde Yunus Emre'nin yaşadığı döneme ait tarihi figürlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de düzenlenen 'Bizim Yunus' dans gösterisi büyük ilgi gördü - Son Dakika

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