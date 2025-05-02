Eskişehir'de 'Reis Bey' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir'de 'Reis Bey' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Eskişehir\'de \'Reis Bey\' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Eskişehir Adalet Sarayı personeli, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' eserini sahneledi.

02.05.2025 21:25
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Eskişehir Adalet Sarayında görevli personel, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in kitabından uyarlanan "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 20 personel, tiyatro oyununu beğeniye sundu.

Pınar Ege'nin yönettiği oyunun dekoru, Eskişehir 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumundaki atölyelerde hazırlandı.

Oyunu, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, diğer ilgililer ile öğrenciler izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de 'Reis Bey' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika

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