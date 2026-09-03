Eskişehir\'de Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarının fotoğraf yarışması sonuçlandı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarına yönelik düzenlenen "Sağlık, Hayat, Mutluluk Objektifimizde" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Yarışmada, sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri ve insan hayatına dokunan anları fotoğraf kareleriyle anlatan eserler değerlendirildi.

Farklı hizmet alanlarında dereceye giren eser sahiplerine, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Yarışmaya eserleriyle katkı sağlayan katılımcılar ile sürece destek veren ilçe sağlık müdürleri, Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimleri ve ekiplerine de teşekkür belgeleri sunuldu.

Yarışmaya katılan fotoğrafların, Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenecek sergide vatandaşların beğenisine sunulacağı bildirildi.