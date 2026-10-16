Eskişehir'de 'Yansıma' sergisi 21 ülkeden 81 eseri sanatseverlerle buluşturdu - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Yansıma' sergisi 21 ülkeden 81 eseri sanatseverlerle buluşturdu

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Eskişehir\'de \'Yansıma\' sergisi 21 ülkeden 81 eseri sanatseverlerle buluşturdu
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Anadolu Üniversitesi ev sahipliğindeki SERES'26 kongresi kapsamında hazırlanan 'Yansıma: Ateşten Piksele' karma sergisi Eskişehir'deki Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde açıldı. 21 ülkeden sanatçıların 81 özgün çalışması 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES'26) kapsamında hazırlanan "Yansıma: Ateşten Piksele" karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Türkiye Seramik Federasyonu işbirliğiyle Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesinde açılan sergi, 21 ülkeden sanatçıların hazırladığı 81 özgün çalışmayı bir araya getirdi.

Serginin açılışına Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Kahraman, akademisyenler, davetli sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Geleneksel üretim anlayışının çağdaş yaklaşımlar ve dijital teknolojilerle harmanlandığı organizasyonda, seramik, cam, emaye, sır ve boya alanlarındaki yenilikçi çalışmalar sergileniyor.

Davetli sanatçıların eserleri ile jüri değerlendirmesi sonucu seçilen çalışmaların yer aldığı uluslararası nitelikteki sergi, 31 Ekim'e kadar Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Yansıma' sergisi 21 ülkeden 81 eseri sanatseverlerle buluşturdu - Son Dakika
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